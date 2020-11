Jogos de hoje na TV: onde assistir as partidas deste sábado (28/11)

O sábado, 28 de novembro, traz diferentes jogos de campeonatos tanto nacionais quanto internacionais, começando pela manhã e seguindo até a noite. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

No Brasileirão, o tricolor paulista visita o Bahia em busca dos três pontos para tentar diminuir a vantagem do líder Atlético-MG. Além disso, a bola também rola nos campeonatos internacionais.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Quatro partidas da 23ª rodada acontecem neste sábado. Ademais, a rodada foi dividida devido as eleições municipais que acontecem amanhã (29).

Santos x Sport – 17h – Premiere

Palmeiras x Athletico-PR – 17h – TNT e EI Plus

Bahia x São Paulo – 19h – Premiere

Atlético-GO x Internacional – 21h – Premiere

Brasileirão Série B

Quatro partidas são realizadas hoje pela 24ª rodada da segunda divisão do Brasileirão.

CSA x Ponte Preta – 16h – Sportv e Premiere

Vitória x CRB – 18h30 – Sportv e Premiere

Gurani x Chapecoense – 21h – Sportv e Premiere

Juventude x Náutico – 21h – Premiere

Brasileirão Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro possui transmissão da CBF TV, disponível no site oficial da entidade. Além disso, o serviço de streaming DAZN também transmite alguns dos jogos.

São José-RS x Criciúma – 15h – CBF TV

Brusque x Volta Redonda – 15h – DAZN

Boa-MG x São Bento – 16h – CBF TV

Ituano x Ypiranga – 16h – CBF TV

Londrina x Tombense – 16h – CBF TV

Treze-PB x Vila Nova – 17h – Band e DAZN

Ferroviário-CE x Imperatriz – 18h – CBF TV

Manaus x Remo – 19h – DAZN

Brasileirão Série D

Cabofriense x Fc Cascavel – 15h – CBF TV

Ferroviária x Nacional-PR – 15h – CBF TV

Bangu-RJ x Mirassol – 15h – CBF TV

Toledo-PR x Portuguesa-RJ – 15h – CBF TV

Novorizontino x Joinville – 15h – CBF TV

Caxias-RS x São Caetano – 15h – CBF TV

Marcília Dias x Pelotas – 15h – CBF TV

São Luiz-RS x Tubarão-SC – 15h – CBF TV

Fast Clube-AM x Galvez-ACR – 16h – CBF TV

Vilhenense-RO x Bragantino-PA – 16h – CBF TV

Independente x Rio Branco – 16h – CBF TV

River-PI x Sinopt-MT – 16h – CBF TV

Moto Club x Bare-RR – 16h – CBF TV

São Raimundo x Altos-PI – 16h – CBF TV

Santos-AP x Sociedade Esportiva Juventude-MA – 16h – CBF TV

Goiania x Real Noroeste F. C. – 16h – TV Brasil e CBF TV

Operário-MT x Aparecidense – 16h – CBF TV

Águia Negra-MS x União-MT – 16h – CBF TV

Vitoria F. C.-ES x Goianesia – 16h – CBF TV

Atlético-AC x Ji-paraná-RO – 18h – CBF TV

Brasileirão Sub-20

Os jogos de hoje somente possuem transmissão na CBF TV, e não na TV.

Vasco x Palmeiras – 15h

Santos x Ceará – 15h

Internacional x Cruzeiro – 15h

Grêmio x São Paulo – 15h

Corinthians x Sport – 15h

Chapecoense x Bahia – 15h

Athletico-PR x América-MG – 15h

Campeonato Paulista Feminino

O jogos será transmitido na TV pelo canal Cultura e também no Facebook oficial do Paulistão Feminino.

Palmeiras x São José – 11h – TV Cultura e

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Russo

Rostov x Dínamo de Moscou – 13h – Bandsports

Holandês

FC Emmen x Ajax – 14h45 – ESPN

Português

Santa Clara x Porto – 15h – ESPN HD

Sporting x Moreirense – 17h30 – ESPN

Italiano

Sassuolo x Inter de Milão – 11h – Bandsports e EI Plus

Benevento x Juventus – 14h – Band, TNT e EI Plus

Atalanta x Verona – 16h45 – EI Plus

Alemão

Os jogos da Bundesliga são transmitidos pelo aplicativo Onefootball. Entretanto, alguns destes jogos também podem ser assistidos através do site.

Ausburg x Freiburg – 11h30

Borussia Dortmund x Colônia – 11h30

RB Leipzig x Arminia – 11h30

Stuttgart x Bayern de Munique – 11h30

Union Berlin x Eintracht Frankfurt – 11h30

Borussia Monchengladbach x Schalke 04 – 14h30

Inglês

Reading x Bristol City – 09h30 – Watch ESPN

Brighton x Liverpool – 09h30 – ESPN Brasil

Manchester City x Burnley – 12h – DAZN

Sheffield x Stoke City – 2ª Divisão – 12h – Fox Sports

Everton x Leeds – 14h30 – ESPN Brasil

Peterborough x Chorley – 14h30 – Copa da Inglaterra – DAZN

West Bromwich x Sheffield United – 17h – ESPN Brasil

Espanhol

Elche x Cádiz – 10h – Fox Premium

Valencia x Atlético de Madrid – 12h15 – ESPN Brasil

Huesca x Sevilla – 14h30 – Fox Sports

Real Madrid x Alavés – 17h – Fox Sports

Francês

Assim como o alemão, os jogos do Campeonato Francês também podem ser assistidos pelo Onefootball.

Olympique x Nantes – 13h

PSG x Bordeaux – 17h

Mexicano

Leon x Puebla – 22h – Youtube

América-MEX x Chivas Guadalajara – 00h – DAZN