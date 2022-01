Jogos de hoje na TV: onde assistir futebol neste sábado – 08/01

Neste sábado, 08 de janeiro de 2022, a programação de futebol traz confrontos nacionais e internacionais para agitar o dia do torcedor com variadas partidas. Saiba quais são os jogos de hoje para assistir seguindo o horário de Brasília na televisão e online.

Onde assistir aos jogos de hoje, sábado, ao vivo

Os principais campeonatos de futebol no Brasil chegaram ao fim, enquanto apenas as competições regiões como a Copa São Paulo de Futebol Júnior e os torneios internacionais que continuam em todo o vapor. Na Inglaterra, o futebol inglês continua com as partidas, enquanto os campeonatos recomeçam em nova rodada.

Dessa maneira, selecionamos uma programação completa com horários, eventos e onde assistir ao vivo cada um deles para o torcedor não perder nada e nenhum lance.

Campeonato Cearense – Jogos de hoje ao vivo

Caucaia x Pacajus – 15h – FCF TV

Iguatu x Ferroviário – 16h – FCF TV

Copa São Paulo Junior

Água Santa x Assu – 08h45 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Real Ariquemes x Palmeiras – 11h – SporTV

Confiança x Taguatinga – 11h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Desportivo Brasil x Iape – 13h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Paulista x Bragantino-PA – 13h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Ibrachina x Serranense – 13h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Nacional x Real Brasília – 13h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Mirassol x Sport – 13h15 – Youtube do Paulistão

Retrô x Cruzeiro – 14h – SporTV 2

Rio Claro x Vasco – 14h – SporTV

Desportivo Alianza x Andirá – 14h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Botafogo-RP x Goiás – 15h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

São Bernardo x Ceará – 15h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Inter de Limeira x Náutico – 15h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Capivariano x Coritiba – 15h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Itapirense x Palmas – 16h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

SKA Brasil x Lagarto – 16h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Linense x Atlético-MG – 16h30 – SporTV

Oeste x Forte – 16h45 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

EC São Bernardo x Aster – 17h – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Floresta x Flamengo – 19h – SporTV

São Caetano x CSE – 19h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

São Bento x Londrina – 19h15 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Perilima x São Paulo – 21h30 – SporTV e Rede Vida

Campeonato Alemão

RB Leipzig x Mainz – 11h30 – OneFootball

Bayer Leverkusen x Union Berlin – 11h30 – OneFootball

Hoffenheim x Augsburg – 11h30 – OneFootball

Greuther Furth x Stuttgart – 11h30 – OneFootball

Freiburg x Arminia – 11h30 – OneFootball

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – 14h30 – BAND e OneFootball

Campeonato Francês

Lens x Rennes – 17h – Fox Sports

Campeonato Português

Vizela x Moreirense – 12h30 – Sem transmissão

Estoril x Porto – 15h – Fox Sports

Boavista x Tondela – 17h30 – Sem transmissão

Campeonato Espanhol

Levante x Mallorca – 10h – Star +

Real Sociedad x Celta de Vigo – 12h15 – ESPN

Granada x Barcelona – 14h30 – Star +

Real Madrid x Valencia – 17h – ESPN Brasil

Copa da Inglaterra

Mansfield Town x Middlesbrough – 09h30 – Star +

Hartlepool United x Blackpool – 09h30 – Star +

Bristol City x Fulham – 09h30 – Star +

Burnley x Huddersfieldn Town – 09h30 – Star +

Coventry City x Derby County – 09h30 – Star +

Millwall x Crystal Palace – 09h45 – ESPN Brasil

Newcastle x Cambrigde Ut. – 12h – Star +

Peterobrough United x Bristol Rovers – 12h – Star +

Barnsley x Barrow AFC – 12h – Star +

West Bromwich x Brihgton – 12h – Star +

Leicester x Watford – 12h – ESPN Brasil

Kidderminster Harriers x Reading – 12h – Star +

Port Vale x Brentford – 12h – Star +

Wigan x Blackburn Rovers – 12h – Star +

QPR x Rotherham – 12h – Star +

Boreham Wood x AFC Wimbledon – 12h – Star +

Hull City x Everton – 14h30 – ESPN

Chelsea x Chesterfield – 14h30 – ESPN Brasil

Birmingham x Plymouth Argyle – 14h30 – Star +

Swansea x Southampton – 14h30 – Star +

Yeovil x Bournemouth – 14h45 – Star +

Campeonato Indiano

ATK Mohun Bagan x Odisha FC – 11h – OneFootball

FC Goa x Chennaiyin FC – 13h -OneFootball

Supercopa Feminina da Itália

Juventus x Milan – 10h30 – Fox Sports

