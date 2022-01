Jogos de hoje no Campeonato Mineiro: onde assistir ao vivo – 26/01

A nova temporada do Campeonato Mineiro tem início nesta quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, com cinco confrontos da primeira rodada. Com transmissão ao vivo pela TV e também online, saiba quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje e como assistir cada um deles.

Quais são os jogos do Campeonato Mineiro 2022 hoje

Cinco jogos do Campeonato Mineiro acontecem hoje, quarta-feira em 26 de janeiro de 2022, pela primeira rodada da temporada. O atual campeão Atlético-MG enfrenta o Villa Nova, enquanto o Cruzeiro recebe o URT na parte da tarde pela rodada.

Doze equipes disputam a primeira fase do Mineiro em turno único, isto é, se enfrentam uma vez por 11 rodadas onde somente os quatro primeiros colocados avançam para as quartas de final. No mais, do 5º ao 8º colocado, os times garantem classificação para o Troféu Inconfidência. Os últimos dois da tabela são rebaixados.

Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos do Campeonato Mineiro hoje, quarta-feira, ao vivo.

Cruzeiro x URT – 17h – O Tempo PPV

Tombense x Pouso Alegre – 19h – TV da Federação Mineira de Futebol

Villa Nova x Atlético-MG – 19h – Premiere

Democrata x Patrocinense – 20h – TV da Federação Mineira de Futebol

Uberlândia x Athletic – 20h – TV da Federação Mineira de Futebol

Onde assistir ao Campeonato Mineiro em 2022?

Os canais Globo e SporTV, e os serviços de streaming Premiere e O Tempo Sports são os responsáveis por transmitir ao público os jogos de todas as divisões do Mineiro. Saiba como assistir através de cada um deles.

Globo

A emissora de televisão aberta é o carro chefe na transmissão dos jogos do Campeonato Mineiro. Com um jogo por rodada às quartas, sábados ou domingos, o canal promete passar um confronto aos torcedores em todo o estado de Minas Gerais ao vivo.

SporTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat Play.

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol. Entretanto, para ter acesso, deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

O Tempo Sports

A novidade na temporada fica por conta do serviço de streaming do jornal mineiro O Tempo. Totalmente gratuito, a plataforma está disponível através do site do jornal (www.otempo.com.br), e no aplicativo para Android e iOS de graça.

O preço é R$ 59,90, podendo ser dividido em 3x no cartão, enquanto a partida avulsa custa R$ 19,90.

