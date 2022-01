Jogos de hoje no Carioca 2022: horário e onde assistir – 26/01

Três confrontos da primeira rodada do Campeonato Carioca acontecem nesta quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, com transmissão ao vivo pela TV e online. Dessa maneira, saiba quais são os jogos do Carioca hoje e como assistir ao vivo cada um deles.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

Hoje, quarta-feira em 26 de janeiro de 2022, seis equipes cariocas entram em campo pela primeira divisão do Campeonato Carioca pela primeira rodada da temporada. Disputado em turno único e pontos corridos, cada um dos elencos busca a parte de cima da tabela para avançar até a próxima fase.

O primeiro colocado ao fim das 11 rodadas torna-se o campeão da Taça Guanabara, além de disputar a semifinal do Campeonato Carioca, com o 2º, 3º e 4º colocado também jogando as semis.

Do 5º ao 8º colocado, as equipes disputam a Taça Rio, a segunda fase da competição carioca na temporada. Por fim, o último na tabela é rebaixado para a segunda divisão carioca.

Todos os duelos tem transmissão na TV e online. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos do Campeonato Carioca hoje, quarta-feira.

Audax Rio x Nova Iguaçu – 15h30 – PPV e TV Carioca Play

– 15h30 – PPV e TV Carioca Play Volta Redonda x Vasco – 19h – PPV e TV Carioca Play

– 19h – PPV e TV Carioca Play Flamengo x Portuguesa – 21h30 – Record (RJ), Carioca Play TV, Youtube, Twitch Casimiro, Flow e Ronaldo TV

Onde assistir ao Campeonato Carioca em 2022?

O canal Record, o pay-per-view Cariocão Play e os serviços de streaming Eleven Sports, OneFootball, Twitch e Youtube são os responsáveis por transmitir ao público os jogos do Carioca. Saiba como assistir através de cada um deles.

Record TV

A novidade da temporada é a transmissão dos jogos do Paulista pela Record TV. A emissora paulista garantiu os direitos de transmissão do torneio tanto para o canal aberto como no streaming. Para as transmissões, o canal buscou uma nova equipe de profissionais desde narradores, comentaristas e repórteres.

Os jogos do Paulista podem ser visto pelos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, segundo o colunista Gabriel Vaquer.

Canais: SKY – 7 / 407; VIVO – 7 / 223 / 16 / 19 / 516 / 159 ; CLARO TV – 19 / 519

Cariocão Play

O Campeonato Carioca tem o seu próprio pay-per-view. Através de assinatura, os torcedores podem acompanhar todos os confrontos de todas as rodadas da temporada até a grande final através do PPV. O produto está disponível através do site (www.cariocaoplay.com.br) e também em smartphones.

Eleven Sports e OneFootball

Conhecidos por transmitirem jogos de graça ao público, os dois portais fecharam negócio com a FERJ para transmitir em seus canais os jogos do Carioca. Basta acessar o site ou aplicativo das plataformas e assinar de acordo com as suas preferências.

Twitch e Youtube

A novidade da temporada é que o Carioca também será transmitido de maneira online. A plataforma do Twitch e Youtube vão retransmitir os jogos que vão passar na Record TV durante a semana e aos fins de semana pelos canais do Casimiro, Flow Sport Club e Ronaldo TV.

