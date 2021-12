Jogos de hoje, segunda: onde assistir futebol ao vivo e horário – 20/12

Abrindo uma nova semana, a segunda-feira em 20 de dezembro de 2021, traz uma programação de futebol com confrontos em campeonatos nacionais e internacionais com grandes disputas tanto no Brasil como ao redor do mundo. Dessa maneira, veja quais são os jogos de hoje ao vivo para assistir ao vivo na TV e também no online.

O Campeonato Brasileiro acabou, mas o futebol no Brasil continua em campeonatos estaduais e torneios que se encaminham para as suas finais, além de sorteios das principais competições do ano que vem, deixando os torcedores ansiosos. Do outro lado, o futebol na Europa segue até o fim do ano, onde o torcedor pode acompanhar ao vivo em todos os canais.

Confira todos os jogos de hoje e saiba onde assistir.

Jogos de hoje ao vivo e onde assistir – Domingo, 20 de dezembro de 2021

Campeonato Paulista Sub-17

Palmeiras x Corinthians – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Espanhol

Levante x Valencia – 17h – Fox Sports e Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Lugo x Almería – 17h – Star +

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Fulham x Sheffield United – 16h45 – Fox Sports 2 e Star +

Amistoso Beneficente – Jogos de hoje ao vivo

Amigos do Willian x Amigos do David Luiz – 20h – SporTV

Sorteio da Champions League Feminina

A UEFA realiza o sorteio para definir todos os confrontos das quartas de final na competição feminina.

Sorteio das quartas de final – 09h – Youtube da DAZN

Sorteio da Libertadores – Jogos de hoje ao vivo

Já na América do Sul, é a vez da Conmebol realizar o sorteio que define a fase preliminar da Libertadores de 2022.

Sorteio da primeira fase – 12h – Youtube do SBT Sports

