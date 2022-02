Confira onde quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje. Foto: Reprodução / Rafael Ribeiro / Vasco

Jogos do Campeonato Carioca hoje: horário e onde assistir 20/02

Jogos do Campeonato Carioca hoje: horário e onde assistir 20/02

Para fechar o fim de semana, a oitava rodada do Campeonato Carioca apresenta neste domingo, 20 de fevereiro, três partidas válidas pela primeira divisão. Confira a seguir a programação dos jogos do Campeonato Carioca e onde assistir ao vivo.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

Três partidas serão realizadas neste domingo pelo Campeonato Carioca, cada uma com transmissão e objetivos diferentes na oitava rodada da temporada.

Abrindo o domingo, o encontro entre Nova Iguaçu e Bangu promete dar o que falar já que são duas equipes que precisam do resultado. Já Portuguesa e Madureira, também acontecendo pela rodada, vai acontecer à tarde.

Por fim, o Vasco enfrenta o Audax e entra em campo hoje como o grande favorito para faturar os três pontos. Se vencer, consegue diminuir a vantagem que o Fluminense, atual líder da tabela, possui de cinco pontos com os demais colocados na Taça Guanabara.

O Flamengo não joga já que disputa a Supercopa do Brasil neste domingo. O Botafogo entra em campo na quarta-feira.

Confira a seguir os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Nova Iguaçu x Bangu – 11h – PPV do Cariocão Play

Portuguesa x Madureira – 15h30 – Record, Twich e PPV do Cariocão Play

Audax x Vasco – 18h30 – PPV do Cariocão Play

Onde assistir os jogos do cariocão

Cada uma das partidas deste domingo possui transmissão, seja pela televisão ou na web. As opções para acompanhar ao vivo são a Record (TV aberta), o Nordeste FC (pay-per-view) e a Twich (Plataforma de vídeos) de maneira online.

Este ano, a emissora da Record é a dona dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O canal transmite sempre às quartas e domingos, no horário da noite e a tarde, um jogo por rodada para todo o Brasil nos estados de Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

Entretanto, para o torcedor que prefere acompanhar de outras maneiras, restam duas opções. A primeira é o Cariocão Play, o pay-per-view por assinatura do torneio estadual. Basta acessar o site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo e conhecer os pacotes que estão pelos valores de R$ 27,90 por partida ou R$49,90 com todos jogos até a grande final.

Se não, o apaixonado por futebol por assistir através da plataforma Twitch, através dos canais Ronaldo TV e Casimiro, totalmente de graça. Para assistir, basta acessar o site (www.twitch.com) e procurar pelos canais anteriores. Lembrando que os jogos são retransmissões das partidas que passam na Record.

Confira os melhores lances do Campeonato Carioca no canal do Casimiro pela Twitch.

Jogos de hoje na TV: onde assistir futebol neste domingo – 20/02/2022