Jogos do Campeonato Carioca hoje: onde assistir a programação – 05/02

Abrindo a quarta rodada do Campeonato Carioca, a bola vai rolar em uma partida neste sábado, 5 de fevereiro de 2022, pela primeira divisão do estadual na temporada. O confronto tem transmissão apenas online então, por isso, confira onde assistir aos jogos do Campeonato Carioca hoje.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

Com apenas um jogo acontecendo neste sábado, 5 de fevereiro, pela temporada na primeira divisão do torneio, os torcedores buscam onde e como assistir tanto pela televisão como de maneira online.

O Boavista recebe o Volta Redonda em casa, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, na cidade de Saquarema pela quarta rodada da competição carioca. Os dois elencos estão na parte de baixo da classificação e, neste momento, correm o risco de serem rebaixados para a segunda divisão.

No entanto, como a temporada está só começando, ainda resta tempo para a recuperação de ambos e, se vencerem, vão subir na classificação. Por fim, as equipes de Flamengo e Vasco entram em campo amanhã.

Dessa maneira, confira a seguir quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Boavista x Volta Redonda – 16h – PPV do Carioca, Eleven Sports e OneFootball

Onde assistir ao Campeonato Carioca em 2022?

Em 2022, a Record é a dona dos direitos de transmissões do Campeonato Carioca, contando com programas especiais, quadros, reportagens e uma equipe só para a competição. Sempre as quartas e domingo nos horários da noite e a tarde, a emissora paulista exibe um jogo por rodada aos estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito, segundo informações do portal Notícias da TV.

Outra opção para assistir ao estadual é online. O pay-per-view do torneio, o Cariocão Play, está disponível por assinatura no site oficial, enquanto as plataformas de stream, Twitch e Youtube retransmitem os jogos que passam na Record através dos canais Casimiro, Ronaldo TV e Flow de graça.

