Jogos do Campeonato Carioca hoje: onde assistir ao vivo sábado 19/02

Abrindo o fim de semana, apenas uma partida será realizada neste sábado, 19 de fevereiro de 2022, pela oitava rodada do Campeonato Carioca para o torcedor acompanhar. A programação dos jogos do Campeonato Carioca está disponível a seguir então acompanhe abaixo.

Jogos do Campeonato Carioca hoje – 19/02/22

O Fluminense entra em campo neste sábado para enfrentar o Volta Redonda pela abertura da oitava rodada do Campeonato Carioca pela primeira divisão.

Líder com a vantagem de dois pontos, o tricolor carioca tem a chance de aumentar a sua diferença com o segundo colocado, o Flamengo, se vencer o jogo de hoje.

- PUBLICIDADE -

Do outro lado, o time do Volta Redonda aparece em décimo lugar com 5 pontos, isto é, venceu somente uma partida em toda a competição enquanto busca melhorar o seu desempenho em campo.

As grandes equipes como Vasco, Flamengo e Botafogo voltam a jogar no domingo e também durante a semana.

Confira a seguir os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Fluminense x Volta Redonda – 19h – PPV do Cariocão Play

Como funciona o Cariocão

A Taça Guanabara é a primeira fase do Campeonato Carioca. Nela, as equipes disputam em pontos corridos as onze rodadas, onde o primeiro é o grande campeão e ganha espaço na semifinal do Campeonato Carioca.

Do 2º ao 4º colocado, avançam para a semifinal, enquanto do 5º ao 8º lugar disputam a Taça Rio, competição secundária da temporada.

A semifinal do Campeonato Carioca conta com as quatro equipes, onde quem vencer torna-se o vencedor do Campeonato Carioca. Depois, a Taça Rio apresenta a semifinal também com os quatro times valendo a taça da temporada.

Onde assistir os jogos do Carioca hoje

Os jogos do Campeonato Carioca em 2022 contam com a transmissão da Record, pela TV aberta, além do Pay-per-view do Cariocão Play e a opção de assistir na Twitch de graça, plataforma de transsmisões online.

Pela emissora, os torcedores tem a opção de acompanhar um jogo por rodada na televisão aberta sempre às quartas e domingos, no horário da noite e a tarde respectivamente. Todos os confrontos são gratuitos e estarão disponíveis para os estados de Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

Se não quiser assistir pelo canal, o torcedor também tem a opção de assistir pelo pay-per-view do Cariocão Play. A plataforma pode ser assinada através do site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores de R$ 27,90 por partida ou R$49,90 com todos jogos até a final.

- PUBLICIDADE -

Por fim, o Campeonato Carioca também está disponível pela Twitch, através dos canais Ronaldo TV e Casimiro e o melhor: de graça. Para assistir, basta acessar o site (www.twitch.com) e procurar pelos canais anteriores. Lembrando que os jogos são retransmissões somente das partidas que passam na Record.

Confira os melhores lances do Campeonato Carioca no canal do Casimiro pela Twitch.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.