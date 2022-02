Jogos do Campeonato Carioca hoje: onde assistir e horário (10/02/22)

A quinta rodada do Campeonato Carioca apresenta três partidas nesta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, pela primeira divisão. Flamengo, Fluminense e Botafogo entram em campo com transmissão ao vivo. Saiba quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje, quinta, e onde assistir.

Jogos do Campeonato Carioca hoje, quinta-feira

Três jogos serão realizados nesta quinta-feira pela primeira divisão do Campeonato Carioca, válidos pela quinta rodada da temporada 2022.

Abrindo a rodada, Nova Iguaçu e Boavista se enfrentam no horário da tarde. O elenco da casa precisa dos três pontos para deixar a lanterna, enquanto os visitantes buscam o topo.

A partir da noite nesta quinta-feira, o Audax vai receber o Flamengo. O elenco do Mengo busca se manter vivo em busca da classificação até a próxima fase depois de perder o clássico para o Fluminense na última rodada.

Enquanto isso, outro clássico vai acontecer nesta semana. Trata-se do encontro entre Fluminense e Botafogo, a partir das nove e meia da noite. Prometendo grande embate dentro das quatro linhas, os times devem entrar no gramado completos e prontos para arrebatar a vitória.

Confira quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Nova Iguaçu x Boavista – 15h30 – PPV do Cariocão Play

Audax x Flamengo – 19h – PPV do Cariocão Play

Fluminense x Botafogo – 20h – PPV do Cariocão Play

Onde assistir os jogos de hoje

Todos os jogos desta quinta-feira contam com a transmissão do PPV do Cariocão, a plataforma de streaming da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Dessa maneira, para acompanhar ao vivo cada um dos confrontos, o torcedor deve obter a assinatura no serviço de streaming. Os valores vão de R$ 27,90 por partida ou R$49,90 com todos jogos até a grande final. É importante ressaltar que é a FERJ quem escolhe quais jogos vão passar, onde e como.

Outros meios também estão disponíveis para acompanhar o Carioca. Trata-se da Record, na TV aberta, e a Twitch através dos canais Ronaldo TV e Casimiro.

Acompanhe a notícia de lançamento do Campeonato Carioca.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.