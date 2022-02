Jogos do Campeonato Mineiro hoje: onde assistir ao vivo – 22/02

Saiba quais são as disputas nesta terça-feira, 22 de fevereiro, com transmissão ao vivo

A oitava rodada do Campeonato Mineiro apresenta uma partida nesta terça-feira, 22 de fevereiro de 2022, pela primeira divisão do torneio estadual. O compromisso é o penúltimo, contando com a transmissão para o torcedor. A seguir, confira quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje.

Quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje

A primeira divisão do Campeonato Mineiro apresenta somente um jogo nesta terça-feira pela oitava rodada da temporada 2022.

Trata-se do duelo entre Uberlândia e Caldense, com início às sete da noite, no Estádio Municipal Parque do Sabiá, na cidade de Uberlândia.

Enquanto uma equipe briga para escapar do rebaixamento, a outra precisa do resultado para conquistar uma melhor posição e, quem sabe, se aproximar da liderança na classificação.

Confira todos os jogos do Campeonato Mineiro hoje

Uberlândia x Caldense – 19h – TV da Federação Mineira de Futebol / TV NSports

Onde assistir os jogos de hoje

O torcedor pode acompanhar ao jogo do Campeonato Mineiro nesta terça-feira através do TV NSports, sistema de streaming via web, ou na TV da Federação Mineira de Futebol, pelo próprio site (www.fmf.com.br).

O portal da TV NSports está disponível (www.tvnsports.com.br) para todos os torcedores que buscam assistir aos times do interior e de cidades pequenas em Minas Gerais. As transmissões são disponibilizadas de graça, além de contar também com o canal no Youtube.

Outras opções do Campeonato Mineiro na temporada são a Rede Globo, pela TV aberta, o SporTV nos canais pagos, o Premiere e por fim o pay-per-view O Tempo Sports.

Idealizado pelo jornal mineiro O Tempo, a plataforma promete transmitir todos os jogos em que a Raposa é mandante na competição, seguindo até a final se chegar lá. Basta procurar o site (app.otemposports.otempo.com.br) e, pelos valores de R$19,90, acompanhar como quiser.

O Campeonato Mineiro tem transmissão da TV Globo, juntamente com os canais SporTV e Premiere. No canal aberto, a Globo é passa os jogos às quartas e sábados, com um duelo por rodada no horário da noite e a tarde respectivamente para todo o estado de Minas, desde o interior até a capital.

