Jogos do Campeonato Mineiro hoje: onde assistir no sábado (05/03)

Abrindo o fim de semana, três partidas serão realizadas pela nona rodada do Campeonato Mineiro neste sábado, 5 de março de 2022, na primeira divisão da competição estadual. Classificado para a Libertadores, o América entra em campo. A seguir, confira quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje.

Jogos do Campeonato Mineiro hoje

Athletic Club x URT

Horário: 15h

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei

Onde assistir: Youtube da TV NSports

Tombense x Uberlândia

Horário: 16h

Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos

Onde assistir: Youtube da TV NSports

América-MG x Villa Nova

Horário: 16h30

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo e Premiere

Três jogos acontecem no Campeonato Mineiro neste sábado, pela nona rodada da primeira fase. Isto é, seis equipes entram em campo buscando os três pontos de todas as maneiras para continuar subindo na classificação.

Abrindo a rodada, o Athletic enfrenta o URT em sua casa, no Estádio Joaquim Portugal. Depois, os times de Uberlândia e Tombense disputam a partida que promete contar com muita ação aos torcedores.

Fechando o dia, com transmissão da Globo na TV aberta, o América Mineiro enfrenta o Villa Nova. O Coelho volta a jogar depois de se classificar de maneira histórica para a terceira fase da Libertadores.

Onde assistir os jogos de hoje

O torcedor pode acompanhar os jogos do Campeonato Mineiro em 2022 através da Rede Globo, pela TV aberta, nos canais do SporTV e Premiere, pay-per-view em operadoras, e a TV da Federação Mineira de maneira gratuita pelo Youtube ou site oficial.

A emissora da Globo, no estado de Minas Gerais, transmite um jogo por rodada sempre de quarta-feira ou sábado, no período da tarde e a noite, para todo o estado, desde a capital até as pequena cidades do interior. Além disso, apenas os times grandes como Cruzeiro, Atlético-MG e América ganham espaço.

O SporTV também disponibiliza o seu espaço na programação para passar um jogo por rodada, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Já o Premiere, serviço de pay-per-view, também aparece nestas operadoras, além de estar disponível para assinatura no aplicativo ou site (www.premiere.globo.com).

Outra opção é o portal da TV NSports (www.tvnsports.com.br), plataforma responsável por passar jogos dos times do interior de Minas Gerais. As transmissões são publicadas de graça, além de contar também com o canal no Youtube e o site da Federação (www.fmf.com.br).

Idealizado pelo jornal mineiro O Tempo, a plataforma transmite todos os jogos em que o Cruzeiro é mandante na primeira fase até a final, se chegar lá. Basta procurar o site (app.otemposports.otempo.com.br) e, pelos valores de R$19,90, acompanhar como quiser.

Saiba onde assistir o jogo do Campeonato Mineiro de maneira online no Youtube.

