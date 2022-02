Jogos do Campeonato Mineiro hoje: programação da 4ª rodada – 05/02

Abrindo a quarta rodada do Campeonato Mineiro, três confrontos vão ocorrer neste sábado, 5 de fevereiro de 2022, pela primeira divisão do futebol mineiro pela temporada. Com todos os jogos do Campeonato Mineiro hoje tendo transmissão, saiba onde assistir ao vivo e horário.

Quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje

A bola vai rolar neste sábado pela quarta rodada do Mineiro na temporada 2022 em três jogos com transmissão ao vivo e direta, tanto pelo período da tarde como a noite.

O Cruzeiro vai visitar o Caldense pela quarta rodada buscando o topo da classificação, já que conta apenas com duas vitórias e uma derrota.

Enquanto isso, o América Mineiro também entra em campo hoje diante do Athletic Club, onde o Coelho está em segundo lugar com o total de 6 pontos. Por isso, se vencer o confronto deste sábado, consegue assumir mesmo que provisoriamente a liderança.

Dessa maneira, saiba quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje.

Democrata x Pouso Alegre – 16h – TV da Federação Mineira de Futebol

Caldense x Cruzeiro – 16h30 – Globo (MG) e Premiere

América-MG x Athletic Club – 19h30 – Premiere

Onde assistir ao Mineiro em 2022?

A TV Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Mineiro em 2022, passando tanto pela televisão aberta para todo o estado de Minas Gerais como também para operadoras por assinatura através do SporTV e Premiere.

Na emissora carioca, um jogo sempre nas quartas e sábados será transmitido ao vivo para todo o estado tanto pela tarde como a noite.

Outra opção é também o SporTV, mas sempre disponível somente para canais em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo. O mesmo acontece com o Premiere, presente somente em TV’s pagas ou pelo site em diferentes valores.

Por fim, a plataforma da Federação Mineira de Futebol e do jornal O Tempo, ambos para assinantes e pagamento, também oferecem os serviços de acordo com os planos adquiridos.

