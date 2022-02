Jogos do Campeonato Mineiro hoje, sábado (26/02): onde assistir

Saiba quais são as disputas neste sábado, 26 de fevereiro, com transmissão ao vivo

Fechando a oitava rodada do Campeonato Mineiro, uma partida será realizada neste sábado, 26 de fevereiro de 2022, na primeira divisão da temporada. O confronto é a última do fim de semana, retornando somente na semana que vem. A seguir, confira quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje.

Quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje

O Atlético Mineiro entra em campo neste sábado pelo Campeonato Mineiro na oitava rodada da competição, tendo transmissão ao vivo pela TV e também online. A partida é válida pela primeira divisão do futebol mineiro.

O elenco de Pouso Alegre recebe o time do Galo neste sábado no Estádio Manduzão, a partir das quatro e meia da noite, na cidade de Pouso Alegre.

Enquanto uma equipe briga para escapar do rebaixamento, a outra precisa do resultado para buscar a liderança e, quem sabe assim, fechar o fim de semana no topo.

Confira todos os jogos do Campeonato Mineiro hoje

Pouso Alegre x Atlético-MG – 16h30 – Globo, SporTV e Premiere

Onde assistir os jogos de hoje do Mineirão

O Campeonato Mineiro tem transmissão da Rede Globo, na Tv aberta, além do SporTV e Premiere, em canais fechados de operadoras, e a TV da Federação Mineira de maneira gratuita.

O canal mineiro da Globo e suas afiliadas passam um jogo por rodada de quarta-feira ou sábado no período da noite e a tarde respectivamente, para todo o estado de Minas desde a capital até a cidade pequena no interior. O canal segue a programação da federação.

Outra opção é o portal da TV NSports está disponível (www.tvnsports.com.br) para todos os torcedores que buscam assistir aos times do interior de Minas Gerais. As transmissões são disponibilizadas de graça, além de contar também com o canal no Youtube e o site da Federação (www.fmf.com.br).

Idealizado pelo jornal mineiro O Tempo, a plataforma promete transmitir todos os jogos em que a Raposa é mandante na competição, seguindo até a final se chegar lá. Basta procurar o site (app.otemposports.otempo.com.br) e, pelos valores de R$19,90, acompanhar como quiser.

O Campeonato Mineiro também será transmitido pelo SporTV e Premiere.

