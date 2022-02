Jogos do Campeonato Mineiro hoje, sábado: onde assistir (12/02/2022)

A sexta rodada do Campeonato Mineiro tem início neste sábado, 12 de fevereiro de 2022, com quatro jogos da primeira divisão na temporada. Com transmissão ao vivo na TV e também online, confira todos os jogos do Campeonato Mineiro hoje e onde assistir.

Jogos do Campeonato Mineiro 2022 hoje

Quatro jogos da primeira divisão no Campeonato Mineiro, válidos pela sexta rodada da competição, serão realizados hoje, sábado, 12 de fevereiro de 2022, com transmissão ao vivo em todo o estado de Minas Gerais.

A rodada abre com o clássico entre América Mineiro e Atlético Mineiro, dois dos grandes clubes do futebol mineiro. Os dois elencos estão entre os primeiros colocados e, por isso, prometem dar o melhor de si em campo para garantir os três pontos na busca pela liderança.

Enquanto isso, o Cruzeiro, atual líder do Mineiro, aparece diante do Tombense neste sábado para buscar mais uma vitória e, consequentemente, aumentar a sua vantagem na tabela diante aos adversários.

Esta é apenas a primeira fase. O torneio ainda vai contar com a semifinal, final e o Troféu Inconfidência. A seguir, confira todos os jogos do Campeonato Mineiro hoje.

Athletic Club x Patrocinense – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

América-MG x Atlético-MG – 16h30 – Globo (MG) e SporTV

Tombense x Cruzeiro – 19h – Premiere

Democrata x Uberlândia – 20h – TV da Federação Mineira de Futebol

Onde assistir os jogos do Campeonato Mineiro hoje

Todos os jogos do Campeonato Mineiro hoje vão passar na Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV paga), Premiere (Pay-per-view) e na TV da Federação Mineira (Streaming gratuito) para todo o estado de Minas Gerais ao vivo neste sábado durante a tarde e pela noite.

A TV Globo transmite o jogo no canal aberto sempre de quarta-feira e aos domingo na faixa da noite e a tarde respectivamente. Vale lembrar que é a emissora e a Federação Mineira quem definem as escalas.

Outra opção que o torcedor tem de assistir é pelo SporTV. O canal da TV paga passa sempre à noite um ou até dois jogos por rodada somente para os assinantes. O mesmo acontece com o Premiere.

A novidade da temporada fica com o streaming Tempo Sports, do jornal mineiro O Tempo em parceria com o Cruzeiro. O serviço só passa os jogos em que a Raposa é mandante através do site ou aplicativo, pela mensalidade de R$19,90 ao mês.

Por fim, a plataforma disponível no site da Federação Mineira de Futebol vai passar os jogos dos clubes menores do estado, já que geralmente que não ganham espaço na TV.

