Jogos do Mineiro hoje: onde assistir a quarta rodada ao vivo – 06/02

Fechando a quarta rodada do Campeonato Mineiro, três duelos vão ocorrer neste domingo, 6 de fevereiro de 2022, pela primeira divisão do futebol na temporada. Com transmissão para todos os confrontos, confira onde assistir aos jogos do Mineiro hoje ao vivo.

Jogos do Campeonato Mineiro hoje

A bola vai rolar para três jogos da quarta rodada no Campeonato Mineiro neste domingo, em 6 de fevereiro de 2022, pela temporada do futebol em Minas Gerais.

Depois de superar o Uberlândia com vantagem na última rodada, o Atlético Mineiro volta aos gramados da competição hoje para enfrentar o Patrocinense em casa, para buscar a liderança cada vez mais em busca da próxima fase.

Enquanto isso, URT, Uberlândia, Tombense e Villa Nova também entram em campo. Confira onde assistir e quais são os jogos do Mineiro hoje.

Atlético-MG x Patrocinense – 11h – Premiere

URT x Uberlândia – 16h – TV da Federação Mineira de Futebol

Tombense x Villa Nova – 16h – TV da Federação Mineira de Futebol

Onde assistir ao Campeonato Mineiro em 2022?

Como em todas as edições, é a Globo quem possui os direitos de transmissão do Campeonato Mineiro. Em parceria com a Federação Mineira de Futebol, a emissora promete transmitir um jogo por rodada, sempre de quarta-feira e aos sábados, no horário da noite e a tarde, respectivamente.

No entanto, os canais SporTV e o pay-per-view Premiere, também são opções para quem deseja acompanhar todos os lances da competição mineira.

Por fim, a plataforma de streaming da Federação Mineira de Futebol também promete transmitir os jogos de clubes menores, geralmente que não ganham espaço na TV. O mesmo acontece com o streaming do jornal O Tempo, a grande novidade na temporada também por assinatura.

