Jogos do Paulistão hoje (05/03): onde assistir e horário neste sábado

Abrindo mais um fim de semana, o Campeonato Paulista apresenta diversas partidas e até mesmo clássico entre dois gigantes neste sábado, 5 de março de 2022, com transmissão ao vivo. Saiba a seguir quais são os jogos do Paulistão hoje e onde assistir.

Jogos do Paulistão hoje

Primeira, segunda e terceira divisão trazem confrontos para o sábado na temporada do Campeonato Paulista, válidos pela nona e décima rodada. Todas as equipes entram em campo neste fim de semana, agindo de acordo com o calendário proposto pela Federação.

Na elite do futebol paulista, abrindo a décima rodada, o clássico entre Corinthians e São Paulo promete agitar os torcedores. Na liderança de seus grupos, quem vencer confirma ainda mais o favoritismo, além de mexer com os ânimos do público do começo ao fim.

Outro confronto que também promete dar o que falar é entre Ferroviária e Santos. As duas equipes se encontram em difícil situação em seus grupos e, por isso, entram em campo com toda a força necessária. Fechando o dia, o duelo entre Água Santa e Ponte Preta, e Santo André e Ituano serão realizados.

Na segunda e a terceira rodada também ocorrem grandes confrontos pela décima e nona rodada. Times como Oeste, Portuguesa, São Caetano, Rio Preto e Marília entram em campo.

A seguir, confira quais são os jogos do Paulistão hoje e como assistir.

Campeonato Paulista A1

São Paulo x Corinthians – 16h – HBO Max e Estádio TNT

Ferroviária x Santos – 18h30 – Premiere e Youtube

Santo André x Ituano – 20h30 – Premiere e Paulistão Play

Ponte Preta x Água Santa – 20h30 – HBO Max, Premiere, Estádio TNT e Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Oeste x Portuguesa – 11h – Eleven Sports e Paulistão Play

São Caetano x São Bento – 15h – Eleven Sports e Paulistão Play

Lemense x XV de Piracicaba – 15h – Eleven Sports e Paulistão Play

Taubaté x Primavera – 18h30 – Eleven Sports e Paulistão Play

Campeonato Paulista A3

Rio Preto x Comercial – 15h – Eleven Sports e Paulistão Play

Capivariano x Desportivo Brasil – 15h – Eleven Sports e Paulistão Play

Olímpia x USAC – 15h – Eleven Sports e Paulistão Play

Noroeste x São Bernardo – 16h – Eleven Sports e Paulistão Play

Marília x São José – 19h30 -Eleven Sports e Paulistão Play

Barretos x Sertãozinho – 20h – Eleven Sports e Paulistão Play

Onde assistir aos jogos do Paulistão hoje

A emissora da Record, na TV aberta, o pay-per-view Premiere, o canal do Paulistão no Youtube e os streaming Paulistão Play, HBO Max e Estádio TNT são os responsáveis por transmitirem os jogos do Campeonato Paulista ao público.

Pela TV aberta, a Record é a nova dona dos direitos de transmissão do Paulistão. Tanto no canal principal como para o seus afiliados, o canal promete transmitir sempre às quartas e domingo, no horário da noite e a tarde respectivamente, um jogo por rodada até a grande final para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul de graça.

Para quem prefere assistir de maneira online, os streamings estão disponíveis. O HBO Max e o Estádio TNT, ambos da Turner, podem se assinados através de seu sites oficiais (www.estadio.com), (www.hbomax.com) por diferentes valores. O primeiro segue o valor de R$19,99 ou R$27,90, enquanto o segundo é R$19,90 e também disponível para assinantes de operadoras.

O Paulistão Play também é uma opção para quem quer acompanhar tudo. Pelo site (www.paulistaoplay.com.br), é possível ter acesso completo.

No Youtube, por fim, o canal do Paulistão passa um jogo por rodada de graça pela internet aos torcedores, com narração e comentários.

