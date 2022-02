Jogos do Paulistão hoje: onde assistir e horário nesta quarta (02/2)

Nesta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, as três divisões do Campeonato Paulista apresentam confrontos pela segunda e terceira rodada da temporada, realizados na parte da tarde e também pela noite. Dessa maneira, com transmissão ao vivo na TV e online, saiba onde assistir aos jogos do Paulistão hoje.

Quais são os jogos do Paulistão hoje

A primeira, segunda e terceira divisão do Campeonato Paulista apresentam diferentes jogos nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, pela temporada 2022. Pela Série A1, a elite do futebol paulista, o clássico entre Corinthians e Santos promete badalar a terceira rodada.

Na segunda divisão, Audax, Taubaté e Linense entram em campo para alcançar a parte de cima da classificação e, por fim, na terceira, oito duelos serão realizados pela segunda rodada da temporada.

Dessa maneira, confira quais são os jogos do Paulistão hoje, horário e onde assistir.

Campeonato Paulista

Santo André x São Bernardo – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

Ponte Preta x Novorizontino – 19h – HBO Max, Premiere e TV Paulistão Play

Corinthians x Santos – 21h30 – Record, Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Primavera x São Caetano – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Juventus x XV de Piracicaba – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Audax x Velo Clube – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Rio Claro x Oeste – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Taubaté x Lins – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portuguesa Santista x RB Brasil – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista A3

São Bernardo x Olímpia – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Nacional x Comercial – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Votuporanguense x Matonense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Sertãozinho x USAC – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Marília x Rio Preto – 19h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Noroeste x Bandeirante de Birigui – 19h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

São José x Desportivo Brasil – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Barretos x Capivariano – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Onde assistir aos jogos do Campeonato Paulista 2022?

O torcedor pode acompanhar os jogos do Paulistão na TV aberta pela Record. A emissora paulista vai transmitir sempre um jogo por rodada, nas quartas e domingos, sempre no horário da noite e a tarde respectivamente, para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Outra opção, entretanto, é o Premiere, pay-per-view da Rede Globo que também adquiriu os direitos de transmissão de acordo com o calendário da Federação Paulista de Futebol. Já pelo streaming, o TV Paulistão Play, o Estádio TNT e o HBO Max são as alternativas para quem procura assistir ao vivo, qualquer hora e lugar.

Por fim, o Youtube do Paulistão, entretanto, também vai passar um jogo por rodada de graça em sua página.

A segunda e a terceira divisão serão transmitidas através do Eleven Sports e TV Paulistão Play.

