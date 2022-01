Jogos do Paulistão hoje: onde assistir e programação – 31/01

Abrindo uma nova semana, dois jogos vão acontecer nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, pela segunda rodada entre as divisões do Campeonato Paulista no período da tarde e a noite. Cada partida fecha a rodada da semana, prontos para dar início a nova etapa. Dessa maneira, saiba onde assistir a cada um dos jogos do Paulistão hoje ao vivo.

Quais são os jogos do Paulistão hoje?

Dois jogos serão realizados nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, pela primeira e segunda divisão do Campeonato Paulista na temporada. Ambos são válidos pela segunda rodada de suas respectivas divisões, enquanto buscam os três pontos para continuar subindo na classificação.

O Guarani volta aos gramados do Paulistão depois de vencer o São Paulo em casa pela abertura da competição, enquanto a Portuguesa recebe o Monte Azul depois de também estrear com vitória na primeira rodada. Por fim, a terceira divisão do futebol paulista será retomada na próxima quarta-feira, 02 de fevereiro.

Saiba quais são e onde assistir aos jogos do Paulistão hoje.

Campeonato Paulista A1

RB Bragantino x Guarani – 20h – Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Portuguesa x Monte Azul – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Onde assistir aos jogos do Paulistão 2022 hoje?

Na temporada 2022, os canais da Record e Premiere são os responsáveis pela transmissão da primeira divisão do Campeonato Paulista nos mais diferentes estados.

De maneira online, os serviços de streaming HBO Max e TV Paulistão Play passam os confrontos ao vivo através de suas contas para assinantes. No entanto, a plataforma Youtube, pelo canal do Paulistão, também transmite um jogo por rodada de graça para todos os internautas.

É importante ressaltar que a programação é feita pela própria Federação Paulista de Futebol, isto é, podem sofrer alterações durante a realização das rodadas.

A segunda divisão, entretanto, tem transmissão através do Eleven Sports e TV Paulistão Play, além do Youtube.

Leia também:

Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol ao vivo nesta segunda – 31/01