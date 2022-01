RB Bragantino x Guarani: onde assistir, horário e escalações – 31/01

Encerrando a segunda rodada do Campeonato Paulista, as equipes de RB Bragantino x Guarani se enfrentam nesta segunda-feira, 31/01, com a bola rolando a partir das 20h (horário de Brasília), jogando no Estádio Nabi Abi Chedid. Com transmissão, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir RB Bragantino x Guarani ao vivo

O jogo do RB Bragantino e Guarani hoje vai passar no pay-per-view Premiere, e no serviço de streaming TV Paulistão Play ao vivo com cobertura exclusiva em todo o Brasil. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de TV que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com). Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com), escolher um plano e assistir aos lances.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e Paulistão Play

Depois de ser derrotado pelo Mirassol na primeira rodada, a equipe do RB Bragantino volta aos gramados do Paulistão nesta segunda-feira buscando a sua primeira vitória na temporada da competição. Pelo grupo D, o elenco está em último lugar sem pontos marcados, enquanto busca o triunfo hoje.

Enquanto isso, o time do Guarani saiu vitorioso de sua estreia contra o São Paulo na última quinta-feira, jogando em casa, pela primeira rodada em 2 a 1. Pelo grupo A, o time do Brinco de Ouro está em segundo lugar com os seus 3 pontos adquiridos, buscando mais um triunfo na temporada para quem sabe passar o Corinthians na classificação.

Escalação de RB Bragantino e Guarani

Jadsom testou positivo para Covid-19 e por isso desfalque o Braga nesta segunda.

Do outro lado, o time de Campinas não tem desfalques.

Escalação do RB Bragantino hoje: Cleiton; Luan, Léo Ortiz, Fabricio Bruno, Aderlan; Ramires, Hyoran, Helinho, Praxedes; Leandrinho, Alerrando

Escalação do Guarani hoje: Kozlinzki; Eliel, Derlan, Ernando, Mateus; Bruno Silva, Person, Madison; Júlio César, Lucão, Yago César

Relembre como foi o último jogo do RB Bragantino x Guarani.

