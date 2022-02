Jogos do Paulistão hoje: programação e onde assistir na quarta – 09/02

Abrindo mais uma rodada entre a primeira, segunda e terceira divisão do Campeonato Paulista, a quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, conta com uma programação diversificada de confrontos tendo transmissão ao vivo. Saiba quais são os jogos do Paulistão 2022 hoje e onde assistir.

Quais são os jogos do Paulistão 2022 hoje

As três divisões do Campeonato Paulista na temporada trazem diferentes jogos nesta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, entre a quarta e quinta rodada.

Na primeira divisão, o São Paulo volta a jogar na competição depois de ficar sem entrar em campo no fim de semana por conta do Mundial de Clubes do Palmeiras. O tricolor vai enfrentar o Santo André no Morumbi, buscando a primeira vitória na temporada.

Enquanto isso, a Ferroviária recebe a Ponte Preta em duelo que promete dar o que falar na rodada.

Pela segunda divisão, oito jogos vão acontecer também pela quinta rodada. Depois, na terceira divisão (Série A3) sete jogos vão acontecer na quarta rodada. Dessa maneira, confira onde assistir aos jogos do Paulistão hoje.

Campeonato Paulista

Água Santa x Ituano – 15h – Premiere e TV Paulistão Play

São Paulo x Santo André – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

RB Bragantino x Inter de Limeira – 20h30 – Premiere e TV Paulistão Play

Ferroviária x Ponte Preta – 21h30 – Premiere e TV Paulistão Play

Guarani x Botafogo-SP – 21h30 – HBO Max, Estádio TNT, Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Monte Azul x XV de Piracicaba – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Rio Claro x São Bento – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Juventus x Linense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Primavera x Velo Clube – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Audax x Lemense – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Taubaté x RB Brasil – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portuguesa x São Caetano – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portuguesa Santista x Oeste – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista A3

Capivariano x Matonense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

São Bernardo x Sertãozinho – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

USAC x Barretos – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Comercial x Marília – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Noroeste x Votuporanguense – 19h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

São José x Rio Preto – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Bandeirante de Birigui x Nacional – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Onde assistir aos jogos do Paulistão?

É possível assistir ao Campeonato Paulista na temporada 2022 através da Record (TV aberta), TV Paulistão Play (Serviço de Streaming), Premiere (Pay-per-view), HBO Max e Estádio TNT (Streaming) e Youtube (Site de vídeos gratuito).

Através do calendário de transmissões da Federação Paulista de Futebol, é possível saber onde assistir aos jogos do Paulistão na rodada. O torcedor possui seis opções diferentes para acompanhar o futebol paulista.

Na televisão aberta, a Record transmite sempre um jogo por rodada sempre as quartas e domingos, no horário da noite e tarde respectivamente. Os jogos são transmitidos para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, também está disponível como opção. Basta entrar em contato com a operadora de TV paga e optar por um plano que tenha os canais do serviço. Outra opção é conhecer todos os valores e pacotes no site oficial (www.premiere.globo.com).

Pelo serviço de streaming, o HBO Max e o Estádio TNT realizam a transmissão de um jogo por rodada, onde os assinantes tem acesso completo com todas as informações da rodada. O Paulistão Play também funciona assim, somente por assinatura.

Por fim, o canal do Campeonato Paulista, ou Paulistão, no Youtube passa um jogo por rodada de graça em sua página para todos os internautas acompanharem como e onde quiserem.

