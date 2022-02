Jogos do Paulistão hoje: programação e onde assistir nesta quinta (03/02)

Cinco confrontos serão realizados nesta quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, entre as duas divisões do Campeonato Paulista na temporada. Todos os duelos contam com transmissão ao vivo de maneira online e, por isso, confira onde assistir cada um dos jogos do Paulistão hoje.

Quais são os jogos do Paulistão hoje

A primeira e a segunda divisão do Campeonato Paulista contam com cinco jogos nesta quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, pela temporada do futebol brasileiro. Todos eles tem transmissão ao vivo.

Depois de tropeçar nas duas rodadas que disputou, o São Paulo volta a jogar nesta quinta buscando a sua primeira vitória no campeonato, enfrentando fora de casa o RB Bragantino, equipe que está em último lugar no grupo D com três pontos depois de ganhar uma partida e perder outra.

Na segunda divisão, entretanto, a Portuguesa recebe o São Bento em confronto direto na parte de cima da tabela da A2 já que os dois disputam a liderança. Já o Monte Azul enfrenta o Lemense, com os dois precisando escapar da zona de rebaixamento.

A terceira divisão só retorna no próximo sábado, 5 de fevereiro, pela terceira rodada da competição.

A seguir, confira quais são os jogos do Paulistão hoje e onde assistir.

Campeonato Paulista

Ituano x Inter de Limeira – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

Mirassol x Guarani – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

RB Bragantino x São Paulo – 21h30 – HBO Max e Estádio TNT

Campeonato Paulista A2

Monte Azul x Esporte Clube Limense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portugesa x São Bento – 20h – Youtube do Paulistão

Como assistir aos jogos do Paulista 2022?

Os canais Record e Premiere, o Youtube e os serviços de streaming TV Paulistão Play, Estádio TNT e HBO Max transmitem os jogos do Campeonato Paulista na temporada 2022 de graça e também através de meios por assinatura.

Na televisão aberta, a Record é a dona dos direitos de transmissão do Paulista. A emissora paulista promete passar um jogo por rodada, sempre as quartas e domingos, no horário da noite e a tarde, respectivamente, nos estados São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No entanto, existe também a opção para quem gosta de acompanhar na TV fechada, como é o caso do Premiere. O pay-per-view exibe para assinantes através dos canais em operadoras ou até mesmo no aplicativo até três jogos por rodada.

Os streamings HBO Max, Paulistão Play e Estádio TNT são opções para quem gosta de acompanhar tudo via online e até mesmo do próprio celular de onde estiver. Cada um tem o seu valor e, dessa maneira, podem ser assinados através do site oficial ou até mesmo aplicativo para Android e iOS.

Por fim, o canal do Paulistão no Youtube também passa um jogo por rodada de graça em sua página para todos os internaturas.

