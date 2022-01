Quatro vezes campeão, Tricolor entra em campo em janeiro buscando mais uma conquista no torneio

Jogos do São Paulo na Copinha 2022: quem o tricolor enfrenta?

Jogos do São Paulo na Copinha 2022: quem o tricolor enfrenta?

O São Paulo busca o quinto título da Copinha em 2022. Integrando o grupo 21, o tricolor enfrenta São Caetano, Perilima e CSE para alcançar a segunda fase da competição, com sede em São Caetano. Sucesso no futebol de base, o clube entra como o favorito. Saiba quais os jogos do São Paulo na Copinha 2022 e onde assistir.

Jogos do São Paulo na Copinha 2022

O Tricolor tem pela frente em 2022 grandes obstáculos até alcançar a segunda fase do torneio de base. O time estreou com vitória diante do CSE, mas ainda tem pela frente duas rodadas diante do Perilima, da Paraíba, e o São Caetano, time que joga em casa.

Confira a tabela de jogos do São Paulo em 2022 na Copinha.

Primeira rodada – São Paulo 2 x 0 CSE

Segunda rodada – Sábado, 08/01 às 21h30 – Perilima x São Paulo – Estádio Anacleto Campanella

Terceira rodada – Terça-feira, 11/01 às 19h30 – São Caetano x São Paulo – Estádio Anacleto Campanella

Segunda fase (SE FLAMENGO AVANÇAR)

1º Grupo 21 x 2º Grupo 22 (Aster, EC São Bernardo, São Bento e Londrina)

1º Grupo 22 (Aster, EC São Bernardo, São Bento e Londrina) x 2º Grupo 21

Para alcançar o mata-mata, o São Paulo tem que terminar em primeiro ou segundo lugar no grupo. Aí, deverá enfrentar Aster, EC São Bernardo, São Bento e Londrina, dependendo do resultado. Pelo chaveamento, na terceira fase, encontra o vencedor da fase anterior para seguir até as oitavas de final.

É importante ressaltar que todos os jogos do São Paulo são transmitidos pelo SporTV, canal da Rede Globo na televisão paga, além de opções gratuitas como o Paulistão Play e o Youtube do Paulistão.

São Paulo tem quatro títulos na Copinha

Com quatro títulos conquistados, o São Paulo aparece em terceiro lugar, empatado com o Flamengo, na lista de maiores campeões da Copinha. O tricolor venceu o torneio em 1993, 2000, 2010 e 2019, sendo um dos responsáveis por revelar grandes astros do futebol nacional.

Em 2019, última conquista do time, o elenco terminou em segundo lugar no grupo 7, atrás somente da Ferroviária. Já na segunda fase passou por Rio Claro, depois a Ferroviária novamente na terceira e, por fim, bateu Mirassol, Cruzeiro e Guarani, até alcançar a final diante do Vasco.

Na grande decisão, venceu o time carioca nos pênaltis após empate de 1 a 1 em campo. Nas cobranças, 3 a 1.

Relembre a final da Copinha em 2019.

Inscritos do São Paulo na Copinha em 2022

Sob o comando do treinador Alex, o São Paulo busca o seu quinto título na competição de base. Dessa maneira, 30 jogadores foram inscritos pelo tricolor, depois de não acontecer em 2021 por conta da pandemia do Covid-19 no país.

Confira a lista completa dos jogadores do São Paulo.

GOLEIROS: Young, Leandro e Rokenedy

LATERAIS: Nathan, Kayque Ryann, Patryck, Petri e Moreira

ZAGUEIROS: Beraldo, Luizão, Belém, Guilherme e Ythallo

MEIAS: Pablo, Léo, Pedrinho, Palmberg, Negrucci, Luiz Henrique, Pagé, Talles Costa, Samuel e Rodriguinho

ATACANTES: João Adriano, Caio, Vitinho, Facundo, Cauê, Talles Wander e Maioli

Quem são os maiores campeões da Copinha?