Joinville x Concórdia: onde assistir ao jogo do Catarinense – 26/01

Valendo os três pontos na segunda rodada do Campeonato Catarinense, as equipes Joinville x Concórdia se enfrentam nesta quarta-feira, 26/01, a partir das 19h (horário de Brasília), jogando na Arena Joinville. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Joinville x Concórdia hoje ao vivo O jogo vai passar na TV NSports, plataforma de streaming disponível online com cobertura completa para todo o Brasil. O serviço de streaming está disponível apenas no site oficial (www.tvnsports.com.br) por diferentes valores na opção de compra. No entanto, o OneFootball também vai disponibiliza a imagem do jogo em seu aplicativo.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports e OneFootball

Escalações de Joinville e Concórdia

Sem desfalques para o jogo desta quarta-feira, confira como as equipes devem entrar em campo.

Provável escalação do Joinville: João Lucas; Alison, Jaques, Elivelton, Renan Castro; Augusto, Caio Mello, Guilherme Xavier; Uelber, Victor Rangel, Chrystian

Provável escalação de Concórdia: Rafael Pitanga; Oliveira, Luan, William Alves, Perema; Felipe Manoel, Evandro, Rafa Marcos, Ruy, Carlos Renato; Lucas Batatinha

Como estão as equipes no Campeonato Catarinense?

Após empatar sem gols na primeira rodada com o Figueirense, o elenco do Joinville retorna aos gramados pelo Catarinense para buscar quem sabe os primeiros três pontos da temporada. Por isso, se vencer o jogo de hoje, consegue subir na classificação e quem sabe assim lutar como favorito pela vaga. Por fim, está em 6º lugar com apenas 1 ponto.

Enquanto isso, o time do Concórdia também ficou no empate sem gols, mas desta vez contra o Brusque jogando em casa logo na primeira rodada. Por isso, é esperado que o elenco entre em campo com todos os melhores jogadores que possui para levar para casa a vitória. No momento, está em 6º lugar com apenas 1 ponto.

