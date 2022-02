Juazeirense x Doce Mel: onde assistir, horário e escalações hoje – 12/02

Equipes se enfrentam neste sábado, 12 de fevereiro, pela quinta rodada do Campeonato Baiano

A quinta rodada do Campeonato Baiano apresenta o duelo entre Juazeirense x Doce Mel neste sábado, 12/02, com a bola rolando às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, com transmissão ao vivo pela TV. Saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Juazeirense x Doce Mel

O jogo entre Juazeirense e Doce Mel pelo Campeonato Baiano vai passar na TV Educativa Bahia (TV aberta) e Youtube (Site de vídeos gratuitos) ao vivo a partir das quatro horas da tarde neste sábado.

A emissora vai transmitir a partida de graça no canal aberto para todo o estado da Bahia, enquanto retransmite as imagens para o canal no Youtube da TVE Bahia ao vivo.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Adauto Moraes

TV: TVE Bahia

Online: Youtube

Juazeirense e Doce Mel no Campeonato Baiano

Juazeirense: O elenco do Juazeirense não faz uma boa campanha pelo Campeonato Baiano este ano. Isso porque, até o momento, o time ainda não venceu. Ocupando a nona posição na zona de rebaixamento com 2 pontos, os anfitriões esperam contar com a força da torcida em casa para garantir os primeiros três pontos e escapar da degola.

Doce Mel: Enquanto isso, o time do Doce Mel conseguiu a sua primeira vitória na rodada passada depois de uma sequência de três rodadas sem vencer ou empatar. Em sétimo lugar com 3 pontos, tem como principal objetivo se afastar da degola para conquistar a sua vaga no G-4.

Escalações do Juazeirense x Doce Mel

Escalação do Juazeirense – Rodrigo; Matheus Reis, Wendel, Thalison, Rodrigo Ramos; Waguinho, Clébson, Guilherme; Elias, Brandão, Willian Silva

Escalação do Doce Mel – Caio Santana; Nino, Renan Costas, Fernandes, Ruan Quadros; Freire, Elionay, Gabriel Jordan, Dimitri; Cesinha, Vinícius

