Juazeirense x Vitória da Conquista: onde assistir na TV e horário – 30/01

Equipes se enfrentam neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Baiano

Pela terceira rodada do Campeonato Baiano, as equipes de Juazeirense x Vitória da Conquista entram em campo neste domingo, 30/01, a partir das 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Adauto Moraes. O jogo de hoje tem transmissão na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde vai passar Juazeirense x Vitória da Conquista hoje

A TV Educativa da Bahia vai exibir o jogo ao vivo com cobertura disponível de graça para todo o estado da Bahia na TV aberta. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Educativa Bahia no Youtube, com retransmissão de graça para todo o público.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

TV: TVE Bahia

LiveStream: Youtube de graça

O Juazeirense não teve o início de temporada que gostaria. Pelo Campeonato Baiano, o elenco aparece em 8º lugar com apenas um ponto conquistado, isto é, empatou uma partida e perdeu a outra. Por isso, pela terceira rodada neste domingo, entra em campo com o principal objetivo de contar com a torcida em busca dos três pontos.

Enquanto isso, o Vitória da Conquista é o lanterna da competição baiana sem pontos depois que perdeu os seus dois jogos até o momento. Dessa maneira, tem a obrigação perante os seus torcedores de vencer o jogo deste domingo e levar para casa os três pontos em seu favor.

Escalação de Juazeirense x Vitória da Conquista

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo deste domingo na quarta rodada.

Escalação de Juazeirense: Rodrigo Calaça; Rodrigo Ramos, Ramon Baiano, Matheus Reis, Thalison; Sousa Tibiri, Dênis, Elias, Deysinho; Willian

Escalação de Vitória da Conquista: Nilton; Tiago Santana, Rivaldo, Tiago José; Gabriel Agú, Matheus Chaves, Rodrigo Santos, Rafael Granja; Fabiano, Jidelmar

