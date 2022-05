Junior Barranquilla x Unión Santa Fé: onde assistir hoje e horário (26/05)

Valendo a classificação para as oitavas de final, as equipes de Junior Barranquilla x Unión Santa Fé se enfrentam nesta quinta-feira, 26 de maio, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia. Pela última rodada do grupo H na Sul-Americana, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Junior Barranquilla x Unión Santa Fé hoje?

O jogo entre Junior Barranquilla e Unión Santa Fé hoje será transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade nos direitos de transmissão, o canal da Conmebol é quem exibe todas as emoções da última rodada da Sul-Americana nesta quinta-feira. O torcedor, entretanto, deve ser assinante das operadoras Claro, Sky ou DirecTV GO.

Para acompanhar online, pode acessar as plataformas do Sky Play, Now ou do próprio DirecTV GO com o seu e-mail e a senha de usuário.

Informações do jogo Junior Barranquilla x Unión Santa Fé hoje:

Data: 26/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia

Onde assistir: Conmebol TV

+Sorteio da Sul-Americana 2022: times classificados, data e horário

Junior Barranquilla e Unión Santa Fé na Sul-Americana

Líder do grupo H com 10 pontos, o Junior Barranquilla é quem está mais próximo de garantir a vaga na Sul-Americana pela temporada. O elenco colombiano venceu três partidas e empatou apenas uma até aqui, precisando dos três pontos nesta quinta para carimbar o passaporte. Se empatar, ainda tem chances de acordo com o saldo de gols.

Do outro lado, o Unión Santa Fé vem justamente na vice-liderança do grupo com 9 pontos, ou seja, depende apenas de si para vencer o seu adversário hoje e garantir-se na primeira rodada do mata-mata na Sul-Americana. O time argentino garantiu o total de duas vitórias e três empates.

Escalação do Junior Barranquilla: Viera; Rosero, Viáfara, Arias, Fuentes; Esparragoza Pérez, Moreno; Contreras, Cabrera, Hinestroza; Miguel Borja. Técnico: Juan Cruz Real

Escalação do Unión Santa Fé: Mele; Brítez, Calderón, Polenta, Esquivel; Roldán, Portillo, Luna; Peralta, Álvez e Zenon. Técnico: Gustavo Munúa

Último jogo Junior Barranquilla x Unión Santa Fé

A última partida entre as equipes de Junior Barranquilla e Unión Santa Fé aconteceu em 6 de abril, na temporada atual, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Por 1 x 1, as equipes somaram apenas um ponto cada com gols de Federico Vera, em favor dos argentinos mas também contra para o Barranquilla.

Confira no vídeo como foi a última vez que as equipes se enfrentaram em campo.