Juventude x Figueirense (22/1): onde assistir ao vivo e escalações do jogo

Juventude x Figueirense abrem a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira (22). A bola rola a partir das 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. Enquanto os gaúchos ainda sonham com acesso à primeira divisão, os catarinenses buscam sair da zona do rebaixamento .

Onde assistir Juventude x Figueirense?

O confronto então entre Juventude x Figueirense não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV, nos canais fechados, e o Premiere, no pay-per-view, exibem o confronto para todo o país.

+ Cuiabá vence Paraná e fica a um empate do acesso à Série A

Prováveis escalações

Juventude: Marcelo Carné; Igor, Augusto, Wellington e Eltinho; João Paulo, Bochecha e Renato Cajá; Rogério, Matheuzinho (Capixaba) e Rafael Grampola.

Figueirense: Rodolfo Castro; Thiaguinho, Alemão, Vitor Mendes e Renan Luís; Geovane, Patrick e Dudu; Bruno Michel, Diego Gonçalves e Geovane Itinga.

Jogos da 37ª rodada da Série B

Juventude x Figueirense – 16h

CSA x Brasil de Pelotas – 19h15

Cuiabá x Sampaio Corrêa – 21h30

Sábado – 23/1

Confiança x América MG – 16h15

Avaí x Guaraní – 18h30

Domingo – 24/1

Cruzeiro x Náutico – 16h

Ponte Preta x CRB – 18h15

Segunda – 25/1

Operário x Chapecoense – 17h

Terça – 26/1

Oeste x Paraná – 19h15

Vitória x Botafogo – 21h30

Como Juventude e Figueirense chegam para o jogo?

Em quinto lugar, mas com 55 pontos, o Juve está a um ponto do CSA, quarto colocado. Caso vença o confronto, a equipe precisa torcer para os alagoanos perderem ou empatarem contra o Brasil de Pelotas, e assim, depender apenas de si para garantir o acesso. No entanto, os gaúchos chegam para o jogo após perderem de 5 a 2 para o Avaí.

Já o Figueirense vive situação completamente oposta. Os catarinenses estão em 17º, com 39 pontos, e precisam da vitória para então continuar sonhando com a permanência na segunda divisão. Atualmente, a equipe é a primeira da zona do rebaixamento, mas a três pontos do Vitória, 16º colocado.