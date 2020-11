Juventus x Cagliari: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Juventus e Cagliari se enfrentam neste sábado (21), às 16h45, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, em Turim, no Juventus Stadium. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

A Velha Senhora, com Cristiano Ronaldo, quer vencer para subir na tabela e colar nas primeiras colocações. Mas, precisa tomar cuidado com o rival, já que está em décimo primeiro e possui uma vitória como último resultado.

Juventus x Cagliari: onde assistir?

A partida entre Juventus e Cagliari tem transmissão do canal TNT Brasil, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

O time de Turim ocupa a 5ª posição, com treze pontos. Contudo, a Juve ainda não perdeu no campeonato, mas, ainda assim, tem problemas para avançar até a parte de cima. São três vitórias e quatro empates. Caso ganhe, chega em dezesseis, tornando-se a vice-líder.

Na Champions League, o time italiano está em segundo lugar no grupo G, com seis pontos, atrás apenas do Barcelona.

Por outro lado, o Cagliari está em 11ª, com dez pontos. Dessa maneira, são três vitórias, um empate e três derrotas. Vencendo, deve render dor de cabeça para equipes como Inter, Atalanta e, assim, a própria Juventus.

Possíveis escalações de Juventus x Cagliari

Pirlo sofre com baixas na defesa, afinal tem Chiellini e Bonucci. Ramsey lesionados. Ramsey e Chiesa também estão em recuperação.

Porém, o técnico deve utilizar Cristiano Ronaldo e Morata como titulares na frente, reforçando principalmente o lado ofensivo.

Provável Juventus: Szczesny (Buffon); Demiral, de Ligt, Danilo, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur; Kulusevski, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Do outro lado, Luvumbo, Ciocci, Farago, Lykogiannis e Ceppitelli seguem indisponíveis.

Segundo boletim publicado no site do clube, Godin testou positivo para covid-19 depois de retornar da Seleção do Uruguai. Ele já está isolado do grupo. Além disso, o time também realizou testes em Nahitan Nandez, e, com resultado negativo, também não viaja para Turim sobretudo por precaução.

Provável Cagliari: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Pisacane; Marin, Rog; Ounas, Sottil, Pedro; Simeone.

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Ademais, dez jogos são realizados nesta oitava rodada da Série A.

Sábado:

Crotone x Lazio – 11h

Spenzia x Atalanta – 14h

Domingo:

Fiorentina x Benevento – 08h30

Sampdoria x Bologna – 11h

Roma x Parma – 11h

Inter x Torino – 11h

Verona x Sassuolo – 11h

Udinese x Genoa – 14h

Napoli x Milan – 16h45