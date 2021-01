Juventus x Spal: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (27/01)

Juventus e Spal se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 16h45, no Juventus Stadium, pelas quartas de final da Copa da Itália. Em jogo único, quem vencer está classificado para as semifinais para enfrentar a Inter de Milão. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Juventus x Spal: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 16h45 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Juventus x Spal

O site oficial do clube informou na última terça-feira (26) que Alex Sandro está recuperado da covid-19, retornando em breve aos treinos com o grupo. Dybala segue indisponível.

Possível Juventus: Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado; McKennye, Chiesa, Arthur, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

Por outro lado, a equipe visitante não possui nenhuma nova baixa no elenco principal e por isso deve entrar em campo com o mesmo time do fim de semana.

Provável Spal: Berisha; Ranieri, Vicari, Tomovic; Strefezza, Missiroli, Esposito, Valoti, Sala; Paloschi, Floccari.

Confrontos das quartas pela Copa da Itália

Ademais, todos os confrontos já estão definidos para as quartas da Copa da Itália. Então, confira os jogos e horários de cada um.

Inter de Milão 2 x 1 Milan

Atalanta x Lazio – 13h45

Napoli x Spezia – Quinta-feira (28) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A Juventus aparece em 4º lugar no Campeonato Italiano. Contabilizando trinta e seis pontos, ou seja sete pontos a menos que o líder Milan, a Velha Senhora segue na briga para garantir a ponta da tabela. Dessa maneira, precisa vencer os outros confrontos para assim acumular pontos. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

Enquanto isso, o Spal disputa a segunda divisão do futebol italiano. Atualmente, ocupa a 5ª colocação da tabela, com trinta e três pontos. Assim, venceu nove jogos, empatou seis e perdeu quatro. Portanto se garantir a vitória no jogo de hoje, conquistará um feito inédito.