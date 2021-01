Karim Benzema, do Real Madrid, será julgado em caso de chantagem

Karim Benzema, jogador do Real Madrid, irá a julgamento pela Justiça da França sob acusação de “cumplicidade em tentativa de chantagem” contra Mathieu Valbuena, ex-companheiro na Seleção da França, segundo o jornal francês Le Monde. Dessa maneira, entenda o desdobramento do caso.

Caso envolvendo Benzema e Valbuena

Na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, a França encantou o público com o seu bonito futebol, chegando até as quartas de final, derrotada pela Alemanha. Em 2015, um escândalo envolvendo dois jogadores franceses que entraram em campo no Mundial explodiu na mídia e ganhou repercussão mundial.

Karim Benzema, atacante do Real Madrid, foi acusado de participar da tentativa de chantagem ao colega da Seleção da França, Valbuena, do Olympiacos, a pagar grande quantia para chantagistas que ameaçaram publicar um vídeo íntimo do jogador com sua companheira.

Além disso, ambos os jogadores foram suspensos da Seleção de Futebol da França, não aparecendo mais nas convocações de jogos amistosos e muito menos oficiais.

Karim Benzema se pronuncia nas redes sociais

O jogador publicou nesta quinta-feira (07) em sua conta no Instagram um print da notícia que o jornal L’Equipe publicou a respeito do caso, com a legenda:”Bom, então quando vai ser a encenação?” acompanhado de dois emojis.

Então, o que acontece agora?

De acordo com o Le Monde, o julgamento de Benzema pode acontecer nos próximos meses, dependendo da situação da pandemia do coronavírus no país. Além disso, o jogador pode pegar até cinco anos de prisão e uma multa de 75.000 euros.

Entretanto, o Ministério Público de Versalhes também informou que os outros suspeitos de participarem da ação de chantagem também estão à caminho da Justiça. Um deles, segundo informou a publicação do jornal, é Karim Zenati, amigo de infância de Benzema, além de Mustapha Zouaoui, Axel Angot e Younes Houass.