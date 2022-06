Kosovo x Grécia: onde assistir, horário e escalações do jogo hoje (05/06)

As seleções de Kosovo x Grécia brigam pela liderança do grupo na Liga C neste domingo, 5 de junho, com a bola rolando às 15h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Liga das Nações. Disputando no Pristina City Stadium, em Kosovo, descubra onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde vai passar Kosovo x Grécia hoje?

O jogo entre Kosovo x Grécia hoje na Liga das Nações será exibido ao vivo no Star +.

Com transmissão exclusiva mas fora da televisão, o serviço de streaming Star +, da emissora Disney, é quem transmite todas as emoções da Liga das Nações neste domingo. O produto só está disponível para os assinantes.

Através da plataforma para celular, tablets, computador e smart TV, o torcedor pode acompanhar todos os lances da disputa em campo do futebol.

Informações do jogo Kosovo x Grécia hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Pristina City Stadium, em Prístina, em Kosovo

Arbitragem: John Beaton

Onde assistir: Star +

Kosovo e Grécia na Liga das Nações

O elenco do Kosovo estreou com vitória diante do Chipre logo na primeira rodada da Liga C na competição. Com todos os seus principais jogadores em campo, o elenco manteve a soberania e trouxe para casa os três pontos. Agora, contando com o apoio incondicional dos torcedores, Kosovo quer o segundo triunfo para se manter na liderança.

Por outro lado, a Grécia também venceu o seu primeiro jogo na Liga das Nações. Contra a Irlanda do Norte, a seleção grega manteve o bom desempenho que vinha mostrando nas últimas partidas que jogou. Agora, para chegar até a liderança do seu grupo na terceira divisão, promete força total.

Escalação do Kosovo: Muric; Aliti, Kryeziu, Rrahmani, Kastrati; Idrizi, Fazliji, Berisha; Rashica, Muriqi e Zhegrova. Técnico: Alain Giresse

Escalação da Grécia: Vlachodimos; Tsimikas, Hatzidiakos, Mavropanos, Rota; Siopis, Bouchalakis, Limnios, Bakasetas; Mandalos e Giakoumakis. Técnico: Gustavo Poyet

Palpite Kosovo x Grécia:

As duas seleções vem de vitórias na última rodada e, por esse motivo, o confronto deste domingo não terá favorito para vencer. O duelo promete ser pegado do começo ao fim, com os dois elencos atacando e buscando o jogo de todas as formas.

O plantel de jogadores do Kosovo mostrou o poder do lado ofensivo na última partida, prometendo dar trabalho para os gregos hoje.

A última vez que as seleções da Grécia e Kosovo se enfrentaram foi em 14 de novembro de 2021, na temporada passada, durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo ainda na primeira fase.

Por 1 x 1, as equipes pontuaram somente um ponto cada com os gols de Masouras e Rrahmani.