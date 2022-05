La Liga: onde assistir o jogo do Real Madrid x Betis hoje e horário (20/05)

Pronto para cumprir o seu último compromisso antes da final da Champions, o Real Madrid recebe o Betis nesta sexta-feira, 20 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela última do Campeonato Espanhol. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo do Real Madrid hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje ao vivo?

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje vai ser no canal ESPN e Star +, serviço de streaming, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, os canais ESPN dispõem dos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. Para acompanhar, o torcedor deve sintonizar a emissora e assim curtir todos os lances da partida nesta sexta.

Se preferir, também pode assistir online através do serviço de streaming Star + pelo celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV.

Informações do jogo do Real Madrid hoje:

Data: 20/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Onde assistir: ESPN e Star +

Real Madrid e Betis no Campeonato Espanhol

Campeão espanhol na temporada com rodadas de antecedência, o Real Madrid entra em campo nesta sexta-feira apenas para cumprir tabela. Líder do Campeonato Espanhol, o elenco de Ancelotti tem 85 pontos, com doze de vantagem ao vice-líder. Agora, o foco total ficará apenas na final da Champions, marcada para o dia 28 de maio.

Do outro lado, o Betis tem pela frente o desafio de conquistar a vitória no confronto de hoje e consequentemente permanecer vivo na briga pela última vaga da Champions. Em 5º lugar da tabela, o elenco tem 64 pontos e, além de garantir o triunfo hoje, precisa contar com a derrota do Sevilla na rodada. Se isso acontecer, aí os dois empatam e a vaga será decidida no saldo de gols.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Nacho, Mendy, Vallejo, Carvajal; Kroos, Camavinga, Modric; Vini Jr, Benzema e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Escalação do Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, González, Álex Moreno; Rodríguez, William Carvalho, Canales, Fékir, Juanmi; Borja Iglesias. Técnico:

Últimos jogos de Real Madrid x Betis:

Betis 0 x 1 Real Madrid (28/08/2021 – Campeonato Espanhol)

Real Madrid 0 x 0 Betis (24/04/2021 – Campeonato Espanhol)

Betis 2 x 3 Real Madrid (26/09/2020 – Campeonato Espanhol)

Confira no vídeo a seguir um dos últimos jogos entre os dois times.