La Liga: onde assistir Valencia x Betis hoje, horário e escalações (10/05)

Equipes voltam a se enfrentar depois do Betis superar o Valencia na final da Copa do Rei nesta temporada nos pênaltis

Após a disputa pelo título da Copa do Rei na temporada, Valencia e Betis voltam a se enfrentar nesta terça-feira pelo Campeonato Espanhol, em partida válida pela 36ª rodada. A bola vai rolar às 14h (Horário de Brasília), no Estádio Mestalla, em Valência. Confira a seguir onde assistir Valencia x Betis ao vivo.

Onde assistir Valencia x Betis hoje ao vivo?

O jogo entre Valencia e Betis hoje será transmitido ao vivo no ESPN 4 e Star +, a partir das 14h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a emissora exibe a partida do Campeonato Espanhol com exclusividade através da TV por assinatura. Para acompanhar, você deve ter a emissora em seu pacote de programação.

Outra opção para assistir é o Star +, serviço de streaming, disponível para computador, smart TV, tablet e até no celular, seja Android ou iOS.

Informações do jogo Valencia x Betis hoje:

Data: 10/05/2022

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mestalla, em Valência

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Valencia e Betis no Campeonato Espanhol

Em 10º lugar com 44 pontos, o Valencia não tem mais oportunidade de conquistar vagas para disputar competições internacionais no ano que vem. Por esse motivo, apenas cumpre tabela nesta terça-feira em busca de uma melhor colocação ao fim da temporada. O elenco contabiliza até aqui dez vitórias, catorze empates e onze derrotas.

Do outro lado, o Betis permanece em 5º lugar com 58 pontos, ou seja, ainda pode se classificar para a Champions League da temporada que vem. O time disputa com o Atlético de Madrid neste momento, com a diferença de seis pontos até o fim da competição este ano. Se vencer, diminuiu a vantagem do rival e se mantém no páreo.

Prováveis escalações de Valencia x Betis:

Escalação de Valencia: Mamardashvili; Vásquez, Alderete, Gabriel Paulista, Foulquier, Thierry Correia; Kourouma, Diakhaby, Soler; Musah e Gómez. Técnico: José Bordalás

Escalação de Betis: Bravo; Marc Bartra, Pezzella, Sabaly, Álex Moreno; Rodríguez, Guardado, Canales, Fékir; Juanmi e Borja Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini

Retrospecto de Valencia x Betis:

Betis 1 (5 x 4) 1 Valencia (Copa do Rei)

Betis 4 x 1 Valencia (Campeonatno Espanhol)

Betis 2 x 2 Valencia (Campeonatno Espanhol)

Confira no vídeo como foi a final da Copa do Rei na temporada.