Já campeão da temporada, o Real Madrid entra em campo para enfrentar o Cádiz neste domingo, que briga para escapar do rebaixamento

La Liga: qual canal vai passar o jogo do Real Madrid hoje e horário (15/05)

Campeão espanhol da temporada 2021/22, o Real Madrid visita neste domingo, 15 de maio, o Cádiz, jogando a partir das 14h30 (Horário de Brasília), no Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádiz, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, a penúltima. Confira a seguir em qual canal vai passar o jogo do Real Madrid hoje.

Qual canal vai passar o jogo do Real Madrid hoje?

Em qual canal vai passar o jogo do Real Madrid hoje? O canal ESPN 4 e Star + vão transmitir o jogo do Real Madrid hoje ao vivo, a partir das 14h30.

A emissora, disponível somente em operadoras de TV fechada, exibe o confronto do Campeonato Espanhol neste domingo ao vivo para todos os estados do Brasil.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, encontrado para aplicativo no celular, tablets, computador e na smart TV. O valor mensal é de R$32,90.

Informações do jogo Cádiz x Real Madrid hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 14h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádiz

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Cádiz e Real Madrid no Campeonato Espanhol

Mesmo depois de tropeçar na última rodada, o Cádiz segue vivo na luta para escapar do rebaixamento até a segunda divisão espanhola. Em 17º com 35, tem dois pontos a mais do que o Mallorca, o primeiro da zona da degola na tabela de classificação. Se vencer o confronto deste domingo e os adversários tropeçarem, consegue se manter por mais uma temporada na elite.

Do outro lado, o Real Madrid é o grande campeão do Campeonato Espanhol este ano. De maneira antecipada, o elenco merengue levou a sua taça de número 35 em toda a história. O elenco está em primeiro lugar com 84 pontos, tendo doze de vantagem com o Barcelona, segundo colocado.

Escalações de Cádiz x Real Madrid:

Os anfitriões não tem novas baixas em seu plantel de jogadores para o jogo deste domingo.

Provável escalação do Cádiz: Ledesma; Espino, Chust, Luis Hernández, Akapo; Rubén Sobrino, Mari, Alarcón, Idrissi; Fernández e Lucas Pérez. Técnico: Sergio González

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Lucas Vásquez, Vallejo, Nacho Fernánadez, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Benzema e Vini Junior. Técnico: Carlo Ancelotti

Último jogo de Cádiz x Real Madrid:

No dia 19 de dezembro de 2021, na temporada atual, foi a última vez que as equipes de Cádiz e Real Madrid se enfrentaram. O confronto foi válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os times, entretanto, não saíram do 0 x 0 jogando no Estádio Santiago Bernabéu.

Confira no vídeo a seguir uma seleção de gols do Real Madrid diante do Cádiz.