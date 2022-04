Equipe venceu o Espanyol neste sábado, 30 de abril, e conquistou o título 35 do Campeonato Espanhol

Real Madrid é campeão espanhol 2022! Veja a conquista do título

Real Madrid é campeão espanhol 2022! Veja a conquista do título

O Real Madrid é campeão espanhol na temporada 2021/22. Neste sábado, 30 de abril, o time merengue venceu o Espanyol por 4 a o, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Com gols de Isco, Benzema e Rodrygo, o elenco conquistou o título 35. Confira como foi o jogo e os melhores momentos.

Real Madrid é campeão espanhol 2022

Neste sábado, o Real Madrid foi quem conquistou o título do Campeonato Espanhol. O elenco venceu o Espanyol pela 34ª rodada por 4 a 0 e, sem poder ser alcançado, conquistou o troféu de número 35 na sua história.

Com escalação reserva, o time merengue foi para cima do adversário. Mariano teve a primeira chance com apenas dois minutos de jogo, mas acabou travado. O Espanyol também mostrou-se vivo na partida e buscou o ataque, mas sem sucesso.

A melhor chance dos visitantes saiu aos 20 minutos com Raúl de Tomas, com defesa incrível de Courtois na entrada da área. A partir daí, a partida seguiu equilibrada com os dois mostrando bom poder ofensivo.

Com a camisa titular, a estrela de Rodrygo logo brilhou e, aos 32 minutos, abriu o placar após receber passe de Marcelo. Em vantagem dentro de campo, o Real ganhou confiança e passou a dominar o confronto, até ampliar o resultado aos 43 novamente com Rodrygo.

Jogada maravilhosa de Marcelo, e o atacante Rodrygo abre o placar. 🇧🇷⚡pic.twitter.com/cMOY8mWJCG — Real Madrid Brasil 🎥 (@realbr02) April 30, 2022

No segundo tempo, o Real subiu do vestiário pronto para conquistar mais um título e fazer história no futebol. Logo de cara, dominou completamente a partida enquanto Asensio, aos 10 minutos, ampliou o placar. Em contra-ataque de Camavinga, o meia espanhol recebeu a bola e conseguiu invadir a área para mandar por cima do goleiro do Espanyol.

Os visitantes tiveram a melhor chance no segundo tempo aos 16 minutos em chute de Vidal, mas Courtois defendeu e impediu o gol. Aos 25, Benzema puxou contra-ataque e, em jogada para Isco, encheu as redes. Porém, minutos depois, o árbitro verificou o VAR e o gol foi anulado por impedimento.

Para coroar o título, Benzema, que saiu do banco no começo da segunda etapa, e fez o dele para celebrar o título dos merengues. Pela esquerda, Vini Junior disparou e rolou para o francês, agora sim válido no placar.

Minha dupla, sempre ela. Vinícius Júnior toca para Benzema que faz um lindo gol de primeira. pic.twitter.com/7yo2vu3bRt — Real Madrid Brasil 🎥 (@realbr02) April 30, 2022

Pela reta final da partida, o Espanyol tentou buscar com Darder e Mérida, mas sem sucesso. Do outro lado, o Real só buscou segurar o resultado até o fim da partida.

Com a festa da torcida no Santiago Barnabéu, sem tempo para mais nada em campo, a disputa foi encerrada e o Real Madrid consagrou-se campeão espanhol na temporada em 2021/22.

O time foi campeão espanhol nos anos de 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020 e agora 2022.

🏆 3️⃣5️⃣ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 30, 2022

Real Madrid na temporada 2022

Campeão espanhol com antecedência, o Real Madrid ainda tem mais quatro rodadas na temporada para cumprir a tabela. O time se mantém em primeiro lugar com 78 pontos, com doze pontos de vantagem ao segundo colocado.

Enquanto isso, o time comandado por Ancelotti se concentra na semifinal da Champions League contra o Manchester City. No primeiro jogo os ingleses venceram por 4 a 3, jogando no Etihad Stadium, na Inglaterra.

Agora, o Real é quem vai comandar a festa no Santiago Bernabéu, em Madrid. Um gol do Real manda o jogo para a prorrogação, enquanto uma vitória com dois gols de diferença ou mais garante o elenco de maneira direta na final.

Se conquistar a classificação para a final, este seria o retorno do clube nas finais da competição, já que não joga desde 2017/18, quando venceu o Liverpool por 3 a 1.

Quem tem mais títulos do Campeonato Espanhol?

O Real Madrid é o maior campeão do Campeonato Espanhol com 35 títulos. O último troféu conquistado foi na temporada 2019-20 sob o comando do técnico Zidane.

Em segundo lugar vem o Barcelona com 26 troféus e o Atlético de Madrid em terceiro, fechando o pódio dos maiores vencedores espanhóis.

Ao todo, nove equipes já levaram o prêmio de campeão para casa. Porém, os três elencos são os mais vitoriosos de toda a história do futebol. A seguir, confira a lista completa.

Real Madrid – 35 títulos

Barcelona – 26 títulos

Atlético de Madrid – 11 títulos

Athletic Bilbao – 8 títulos

Valencia – 6 títulos

Real Sociedad – 2 títulos

Dep. La Coruña – 1 título

Sevilla – 1 título

Betis – 1 título

+ Qual é o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022 no Catar