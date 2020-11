Athletic Bilbao x Betis: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao e Betis se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 17h, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, no Estádio San Mamés. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Corrento risco de cair na tabela, o Bilbao precisa dos três pontos para afastar de vez o fantasma da zona de rebaixamento Enquanto isso, os visitantes apresentam uma melhor situação, com vantagem de três pontos, podendo alcançar a quinta posição da tabela.

Athletic Bilbao x Betis: onde assistir?

A partida entre Athletic Bilbao e Betis tem transmissão do canal ESPN Brasil, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A situação do Athletic Bilbao no campeonato não é das melhores. Na 16ª posição, com nove pontos, o time corre contra o tempo para afastar o fantasma do rebaixamento. Entretanto, possui um jogo a menos, sendo assim, acumula três vitórias e cinco derrotas.

Enquanto isso, o Betis aparece na parte de cima da tabela, se aproximando cada vez mais das principais colocações. Em 11º, com doze pontos, a equipe venceu quatro vezes e perdeu cinco. Desa maneira, se vencer, sobe para a 5ª posição.

Possíveis escalações de Athletic Bilbao x Betis

O time anfitrião não possui muitas baixas. Portanto, Jokin Ezkieta segue fora por receber o diagnóstico positivo de covid-19. Oscar de Marcos está de volta depois de se recuperar, mas não foi relacionado.

Já Dani Garcia e Lekue aparecem no plantel, como informou o site oficial do Bilbao.

Provável Bilbao: Simon; Capa, Alvarez, Martinez, Berchiche (Yuri); Unai Lopez, Dani Garcia; Berenguer, Muniain, Williams; Garcia.

CONVOCATORIA I 2️⃣3️⃣ jugadores citados para el partido de mañana ante el @RealBetis en San Mamés.#AthleticRealBetis #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Z1VogEg0kQ — Athletic Club (@AthleticClub) November 22, 2020

A equipe informou na manhã desta segunda que Aïssa Mandi testou positivo para covid-19. Segundo a nota oficial, o jogador está assintomático, se sente bem e está isolado cumprindo a quarentena.

Sergio Canales segue indisponível devido a lesão. Além disso, Camarasa, Juanmi, Dani Martin e Nabil Fekir também. Pellegrini deve repetir a escalação do jogo contra Barcelona, mas desta vez, com Ruiz e Ruibal no time principal.

Provável Betis: Bravo; Moreno, Bartra, Ruiz, Emerson; Rodriguez, Carvalho; Ruibal, Joaquin, Tello; Sanabria.

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Osasuna 1 x 1 Huesca

Levante 1 x 1 Elche

Villarreal 1 x 1 Real Madrid

Sevilla 4 x 2 Celta de Vigo

Atlético de Madrid 1 x 0 Barcelona

Eibar 0 x 0 Getafe

Cádiz 0 x 1 Real Sociedad

Granada 1 x 3 Real Valladolid

Alavés 2 x 2 Valencia