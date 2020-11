Fifa confirma as datas para o prêmio de melhor do mundo

A Fifa confirmou as datas para a votação e a entrega do prêmio The Best, que elege o melhor jogador do mundo na temporada 2019/2020. Enquanto a Bola de Ouro foi cancelada neste ano devido à pandemia, a premiação da Fifa está mantida, mas precisou se adaptar às novas circunstâncias.

Assim, o evento está marcado para o dia 17 de dezembro e acontecerá de forma remota. “Em acordo com as precauções de saúde pública e com o princípio orientador da Fifa de que a saúde está em primeiro lugar, foi decidido que a cerimônia de premiação será realizada apenas como um evento virtual”, informou a entidade.

Votação para o prêmio da Fifa

A votação do prêmio The Best no site da Fifa estará aberta a partir da próxima quarta-feira, dia 25 de novembro. O público poderá eleger três nomes. O primeiro ganha cinco pontos, o segundo soma três, e o terceiro apenas um. Além dos internautas, também participarão da votação os capitães e técnicos das seleções nacionais, além de um grupo de mais de 200 profissionais de mídia selecionados ao redor do mundo.

“Após o reinício seguro das competições, graças a uma combinação de trabalho árduo e solidariedade em todo o nosso esporte, o futebol tem sido uma fonte rara de conforto e alegria para muitos. Portanto, é importante que a Fifa homenageie tais conquistas neste ano extraordinário”, concluiu o comunicado.

Em 2019, a cerimônia do prêmio The Best da Fifa aconteceu no Teatro alla Scala, em Milão, na Itália, no dia 23 de setembro. O argentino Lionel Messi recebeu o troféu de melhor do mundo, e a norte-americana Megan Rapinoe venceu entre as mulheres. Neste ano, o favorito é o polonês Robert Lewandowski. Mas o brasileiro Neymar deverá estar entre os finalistas.

Quais serão os prêmios

Além do troféu para os melhores jogadores do ano no futebol, o The Best da Fifa também vai eleger os técnicos e até os torcedores que mais se destacaram ao longo do ano. Haverá, ainda, a definição das seleções ideais da temporada, tanto no masculino quanto no feminino. Os indicados, no entanto, ainda não foram anunciados. Veja a seguir, então, todas as categorias do prêmio.

Jogadora

Jogador

Treinador de Futebol Feminino

Treinador de Futebol Masculino

Goleira

Goleiro

Prêmio FIFA Fair Play

Prêmio Púskas

FIFA Fan Award (melhor torcida)

Quem são os favoritos

O grande favorito a ficar com o prêmio The Best da Fifa na categoria de melhor jogador é o polonês Robert Lewandowski. Afinal, o atacante do Bayern de Munique terminou como artilheiro da Champions League, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.

Por outro lado, o brasileiro Neymar, do PSG, está entre os principais concorrentes de Lewandowski. O camisa 10 do Brasil teve atuações decisivas na campanha que levou o time francês a uma inédita final de Champions League contra o Bayern de Munique.

No feminino, a favorita é a atacante dinamarquesa Pernille Harder, que se tornou a jogadora mais cara do mundo após sua transferência do Wolfsburg para o Chelsea. Harder ajudou a levar o time alemão ao tetracampeonato nacional e à final da Champions League feminina na última temporada.

E a Bola de Ouro?

Enquanto o prêmio The Best está confirmado para 2020, a Bola de Ouro, tradicional premiação do futebol que já teve parceria com a Fifa, cancelou o evento deste ano devido à pandemia. Ainda assim, a revista France Football, organizadora da premiação, está realizando uma eleição para escalar o time dos sonhos de todos os tempos.

Os brasileiros que já venceram tanto a Bola de Ouro quanto o prêmio da Fifa são Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Em 1994, Romário venceu o prêmio da Fifa, mas o búlgaro Hristo Stoichkov ficou com a Bola de Ouro. Afinal, por muito tempo, a premiação da France Football olhou apenas para o futebol europeu. Assim, deixava de lado craques como Pelé e Maradona.