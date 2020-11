Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado (21), pela décima rodada do Campeonato Espanhol, às 17h, no Wanda Metropolitano. Ademais, saiba onde assistir ao jogo do Espanhol.

Em duelo de gigantes espanhóis, a equipe da casa, em terceiro lugar, quer chegar até a liderança da competição. Por outro lado, o time da Catalunha está no meio da tabela, precisando vencer para alcançar as primeira posições e conquistar a segunda vitória seguida.

Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir?

A partida entre Atlético de Madrid e Barcelona tem transmissão do canal ESPN Brasil, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Tanto Atlético de Madrid como Barcelona possuem dois jogos a menos no Campeonato Espanhol. Contudo, contam com pontuações bem diferentes.

A equipe da capital espanhol está em terceiro lugar, com dezessete pontos. Se vencer, pode brigar pela liderança, mas precisa torcer por uma derrota do líder Real Sociedad, e do vice, Villarreal. Até agora no campeonato, são cinco vitorias e dois empates. Pela Champions League, no grupo A, possui quatro pontos, sendo vice-líder.

Por outro lado, o time culé ocupa o 8º lugar, com onze pontos. Entretanto, venceu apenas três vezes no torneio, com dois empates e duas derrotas. Na Champions, lidera com nove pontos o grupo G.

Possíveis escalações de Atlético de Madrid x Barcelona

A maior baixa na equipe de Madrid é Luis Suárez, ex-Barça, afastado por covid-19. Lucas Torreira também testou positivo e não joga, segundo informou o próprio clube.

Manu Sanchez, Carrasco, Vitolo, Vrsaljko e Herrera lesionaram-se e também estão indisponíveis.

Provável Atlético de Madrid: Oblak; Hermoso, Gimenez, Savic, Trippier; Niguez, Koke, Kondogbia; Correa, Llorente, Joao Felix.

Do lado dos visitantes, o jovem Ansu Fati está fora depois de lesionar o menisco em partida contra o Betis. Além disso, Busquets, Araújo e Umtiti também não jogam por estarem lesionados.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Griezmann.

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Dez jogos acontecem neste fim de semana pela 10ª rodada da La Liga. Ademais, saiba onde assistir aos jogos.

Sexta-feira:

Osasuna 1 x 1 Huesca – 17h

Sábado:

Levante x Elche – 10h – Fox Premium

Villarreal x Real Madrid – 12h15 – ESPN Brasil

Sevilla x Celta de Vigo – 14h30 – Fox Sports

Domingo:

Eibar x Getafe – 10h

Cádiz x Real Sociedad – 12h15 – Fox Sports

Granada x Real Valladolid – 14h30

Alavés x Valencia – 17h

Ath. Bilbao x Betis – 17h