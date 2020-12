Barcelona x Real Sociedad: onde assistir e escalações do jogo de hoje

Barcelona e Real Sociedad se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 17h, no Camp Nou, em partida antecipada pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. Se vencer, a equipe visitante abre vantagem sob o Atlético de Madrid, chegando em vinte e nove pontos. Enquanto isso, o time de Lionel Messi sobe para a quinta posição, com vinte pontos.

Barcelona x Real Sociedad: onde assistir?

A partida entre Barcelona e Real Sociedad possui transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 8º lugar, o Barcelona tem como principal objetivo alcançar as primeiras posições da tabela. Portanto se vencer hoje, pula para a quinta posição, com vinte pontos. Assim, venceu cinco vezes, empatou duas e perdeu quatro, mas possui dois jogos a menos. Nas oitavas da Champions League, vai enfrentar o PSG.

Por outro lado, a equipe visitante é líder do campeonato, com vinte e seis pontos. Entretanto, está empatada com o Atlético de Madrid, em segundo lugar. Superando o rival da Catalunha neste confronto, vai para vinte e nove. Dessa maneira, possui sete vitórias, cinco empates e uma derrota.

Todavia, na segunda fase da Liga Europa, vai jogar contra o Manchester United.

Possíveis escalações de Barcelona x Real Sociedad

Sergi Roberto, Piqué, Ansu Fati e Dembele seguem indisponíveis por lesão. Ademais, todo o elenco principal deve estar em campo, já que os compromissos com a Champions League só retornam no ano que vem.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets (Pjanic); Messi, Braithwaite, Coutinho, Griezmann.

🔊 @RonaldKoeman: "I think it will be an open game. Both teams want to possess the ball and create pressure. I expect an attractive match" ⚽ #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/zYxhLjfCUq — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2020

Enquanto isso, para a equipe visitante, Oyarzabal está de volta. Mugnoz e David Silva não aparecem no plantel.

Provável Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Le Normand, Sagnan, Monreal; Merino, Guevara, Barrenetxea; Portu, Merquelanz, Isak.

📋 La convocatoria para los partidos de esta semana. AUPA REAL!!!#AurreraReala pic.twitter.com/f0J1Zp75eV — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 15, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Este é um jogo antecipado da décima nona rodada. Ontem, Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentaram.

Ademais, a décima quarta rodada acontece apenas no fim de semana, com todos os times em campo.

Ath. Bilbao x Huesca – Sexta (18) – 17h

Atlético de Madrid x Elche – Sábado (19) – 10h

Barcelona x Valencia – Sábado (19) – 12h15

Levante x Real Sociedad – Sábado (19) – 14h30

Osasuna x Villarreal – Sábado (19) – 14h30

Sevilla x Real Valladolid – Sábado (19) – 17h

Celta de Vigo x Alavés – Domingo (20) – 10h

Granada x Betis – Domingo (20) – 12h15

Cádiz x Getafe – Domingo (20) – 14h30

Eibar x Real Madrid – Domingo (20) – 17h