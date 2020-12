Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir ao jogo do Espanhol (15/12)

Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam nesta terça-feira (15), no Estádio Alfredo Di Stefano, em partida antecipada pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. Depois de vencer o clássico de Madrid, a equipe merengue vem em busca do resultado positivo para, assim, ficar ainda mais próximo da liderança, com vinte e seis pontos. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir?

A partida entre Real Madrid x Athletic Bilbao possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 18h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em terceiro lugar, com vinte e três pontos, o Real chega neste jogo em busca da vitória para colar no líder, Real Sociedad, e o vice, Atlético de Madrid, ambos com vinte e seis pontos. Mas, devido ao saldo de gols, a equipe da casa ainda não consegue ultrapassar os rivais.

Ao todo, tem sete vitórias, dois empates e três derrotas, mas com um jogo a menos. Pela Champions League, vai enfrentar o Porto pelas oitavas de final.

Por outro lado, o Bilbao aparece em 12º lugar, com catorze pontos. Se vencer, pula para a 9ª posição, com dezessete. Possui um jogo a menos, sendo assim, venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu seis.

Possíveis escalações de Real Madrid x Athletic Bilbao

Zidane continua sem Hazard, Mariano, Ødegaard e Jovic. Ademais, com o fim da Champions League, a equipe merengue agora deve se dedicar totalmente ao Campeonato Espanhol, já que não possui outros compromissos.

Casemiro também está fora por suspensão.

Provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Vazquez, Benzema, Vinicius Jr.

A equipe visitante não apresenta novas baixas no plantel e, por isso, deve repetir a escalação da rodada passada.

Provável Bilbao: Simon; Capa, Yeray, Martinez, Yuri; Vesga (Unai Lopez), Dani Garcia; Berenguer, Muniain, Williams; Villalibre.

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Este é um jogo antecipado da décima nona rodada. Na quarta-feira (16), o Barcelona enfrenta o Real Sociedad, às 17h, na mesma situação.

Ademais, a décima quarta rodada acontece apenas no fim de semana, com todos os times em campo.

Ath. Bilbao x Huesca – Sexta (18) – 17h

Atlético de Madrid x Elche – Sábado (19) – 10h

Barcelona x Valencia – Sábado (19) – 12h15

Levante x Real Sociedad – Sábado (19) – 14h30

Osasuna x Villarreal – Sábado (19) – 14h30

Sevilla x Real Valladolid – Sábado (19) – 17h

Celta de Vigo x Alavés – Domingo (20) – 10h

Granada x Betis – Domingo (20) – 12h15

Cádiz x Getafe – Domingo (20) – 14h30

Eibar x Real Madrid – Domingo (20) – 17h