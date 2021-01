Real Madrid x Celta de Vigo (02/01): onde assistir e possíveis escalações

O Real Madrid recebe neste sábado (02), às 17h, no Estádio Alfredo Di Stéfano, o Celta de Vigo, pela décima sétima rodada do Campeonato Espanhol. Vencendo hoje, o time de Zidane assume a liderança, com trinta e seis pontos. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar na tabela, o time do Real Madrid quer a liderança. Se vencer hoje, dorme na primeira posição, com trinta e seis, um a mais que o Atlético de Madrid. Mas, para fechar a rodada no topo, precisa contar com um tropeço do adversário. Por fim, nas oitavas da Champions enfrenta a Atalanta.

Do outro lado está o Celta, em 8º, com vinte e três pontos, crescendo a cada rodada. Garantindo os três pontos, tem a chance de subir ainda mais na tabela de classificação e assim, quem sabe, conquistar vaga na Liga Europa.

Possíveis escalações de Real Madrid x Celta de Vigo

Ao time anfitrião, Zidane não tem no plantel Rodrygo, já que continua se recuperando de lesão. Enquanto isso, o veterano Sergio Ramos não aparece na convocação.

Provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Vazquez, Benzema, Vinicius Jr (Asensio).

Para Eduardo Coudet, técnico do Celta, os jogadores Sergio Álvarez, Juncá e Kevin Vázquez seguem indisponíveis por estarem machucados. Já Aarón Martín, Emre Mor, David Costas e Jorge Sáenz não foram convocados

Provável Celta de Vigo: Blanco; Olaza, Murillo, Araújo, Mallo; Tapia, Denis Suárez, Nolito, Mendéz; Iago Aspas, Santi Mina.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima sétima rodada também traz outros nove jogos. Assim, confira todos os jogos de hoje.

Villarreal x Levante – 10h

Betis x Sevilla – 12h15

Getafe x Real Valladolid – 14h30

Ath. Bilbao x Elche – Domingo – 10h

Alavés x Atlético de Madrid – Domingo – 12h15

Eibar x Granada – Domingo – 14h30

Real Sociedade x Osasuna – Domingo – 14h30

Huesca x Barcelona – Domingo – 17h

Valencia x Cádiz – Segunda – 17h