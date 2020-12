Real Sociedad x Atlético de Madrid (22/12): onde assistir ao jogo de hoje

Na parte de cima da tabela, Real Sociedad e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h45, pela décima quinta rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Anoeta. Para terminar o ano em primeiro lugar com folga, precisa vencer hoje e contar também com um tropeço do Real Madrid diante do Granada. Ademais, saiba onde assistir.

Real Sociedad x Atlético de Madrid: onde assistir?

A partida entre Real Sociedad e Atlético de Madrid possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 15h45 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Líder do campeonato, o Atlético de Madrid tem como principal objetivo terminar o ano na posição mais alta da tabela. Se vencer hoje, entra em 2021 com o pé direito. Mas, em caso de derrota, aí precisa contar com uma derrota do Real Madrid, já que estão empatados na pontuação. Por fim, na Champions, vai jogar contra o Chelsea.

Para o Real Sociedad, que chegou a liderar a competição por muitas rodadas, o ideal é superar o rival de Madrid nesta terça. Com isso, pula para vinte e nove pontos, dormindo na vice-liderança. Todavia, na segunda fase da Liga Europa, vai jogar contra o Manchester United.

Possíveis escalações de Real Sociedad x Atlético de Madrid

Então, para a equipe anfitriã, os jogadores Januzaj, Sangalli e Elustondo não aparecem na convocação compartilhada no site oficial.

Provável Real Sociedad: Remiro; Monreal, Le Normand, Gorosabel, Zubeldía; Merino, Guevara, Zubimendi; Oyarzabal, Portu, Isak.

Simeone não tem João Felix, indisponível depois de sentir desconforto por uma lesão na costela na última partida, tendo inclusive que ser substituído. Ademais, Diego Costa deve estar no time titular.

Provável Atléti: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Lodi; Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Diego Costa, Suarez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima quinta rodada acontece durante a semana, encerrando na quarta (23). Assim, confira todos os jogos de hoje.

Elche x Osasuna – 13h30

Valencia x Sevilla – 13h30

Huesca x Levante – 15h45

Real Valladolid x Barcelona – 18h

Villarreal x Ath. Bilbao – 17h

Getafe x Celta de Vigo – Quarta – 13h30

Real Madrid x Granada – Quarta – 15h45

Betis x Cádiz – Quarta – 18h

Alvés x Eibar – Quarta – 18h