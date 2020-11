Villarreal x Real Madrid: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Villarreal e Real Madrid se enfrentam neste sábado (21), às 12h15, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio de la Cerámica. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

A equipe da casa ocupa a vice-liderança neste momento. Se ganhar, pode assumir a ponta. Contudo, precisa contar com um deslize do Real Sociedad. Com uma vitória do Real, o clube merengue sobe para a segunda posição. Em caso de empate, nada muda.

Villarreal x Real Madrid: onde assistir?

A partida entre Villarreal e Real Madrid tem transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar o jogo através do aplicativo Watch ESPN.

Como estão as equipes na temporada?

Na tabela de classificação da La Liga, o Real ocupa a 4ª posição, com dezesseis pontos. Dessa maneira, são cinco vitorias, um empate e duas derrotas. Porém, tem um jogo a menos.

Na Champions League, o time enfrenta uma situação complicada. Com quatro pontos, em terceiro lugar no grupo B, o clube merengue pode não se classificar para as oitavas do torneio.

Já o Villarreal está em segundo lugar, com dezoito pontos. Ao todo, são cinco triunfos, três empates e duas derrotas. Se vencer, tem chances de adquirir a liderança do campeonato. Mas, precisa torcer por um tropeço do Real Sociedad.

Disputando a Liga Europa, o time espanhol lidera o grupo I, com nove pontos.

Possíveis escalações de Villarreal x Real Madrid

O Villarreal tem baixas para o confronto de hoje. Jaume Costa, Foyth e Alberto Moreno estão indisponíveis, já que se recuperam de lesão.

Unai Emery, técnico dos anfitriões, deve manter a mesma escalação do jogo anterior, quando venceu o Getafe.

Provável Villarreal: Asenjo; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Iborra, Parejo; Moreno, Alcacer, Gomez

Por outro lado, Zidane tem problemas em seu plantel. Sergio Ramos, o líder do grupo, está fora depois de se machucar jogando pela Seleção Espanhola.

Além disso, Militão, Benzema, Valverde, Casemiro, Odriozola e Jovic, que testou positivo para covid-19, não aparecem na convocação.

Provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Odegaard, Kroos; Hazard, Mariano, Asensio.

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Dez jogos acontecem neste fim de semana pela 10ª rodada da La Liga. Ademais, saiba onde assistir aos jogos.

Sexta-feira:

Osasuna 1 x 1 Huesca – 17h

Sábado:

Levante x Elche – 10h – Fox Premium

Sevilla x Celta de Vigo – 14h30 – Fox Sports

Atlético de Madrid x Barcelona – 17h – ESPN Brasil

Domingo:

Eibar x Getafe – 10h

Cádiz x Real Sociedad – 12h15 – Fox Sports

Granada x Real Valladolid – 14h30

Alavés x Valencia – 17h

Ath. Bilbao x Betis – 17h