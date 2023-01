Como assistir jogo do Fortaleza x Campinense na Copa do Nordeste

O Fortaleza divide a temporada entre o estadual e a Copa do Nordeste. Neste sábado, 21 de janeiro, enfrenta o Campinense pela primeira rodada da competição nordestina. Em grupos distintos, o jogo do Fortaleza traz as equipes brigando pelos três pontos a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Diretamente do Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, as equipes entram em campo para disputar a primeira rodada da Copa do Nordeste. O Fortaleza vem de vitória contra o Caucaia no Cearense, enquanto o Campinense empatou com o Botafogo no Paraibano.

Onde vai passar o jogo do Fortaleza hoje ao vivo

O jogo do Fortaleza hoje tem transmissão no SBT às 17h30, horário de Brasília.

Para assistir ao vivo e de graça a partida entre Fortaleza e Campinense, o torcedor deve sintonizar o canal SBT neste sábado. Porém, a transmissão será apenas no estado do Ceará, Piauí, Maranhão e Paraíba.

Para acompanhar tudo online basta acessar o site da emissora (www.sbt.com.br) e assistir a retransmissão do canal com imagens de graça. Porém, somente moradores dos estados em questão é quem podem acompanhar.

Grupos da Copa do Nordeste

Dezesseis equipes disputam a primeira fase da Copa do Nordeste. Elas são divididas em dois grupos de oito, onde eles só podem enfrentar os concorrentes do outro chave.

De acordo com o regulamento, times do mesmo grupo não podem se enfrentar. Serão oito rodadas em turno único entre pontos corridos. Cada vitória garante ao vencedor 3 pontos e apenas 1 para ambos lados.

Confira os grupos da Copa do Nordeste.

GRUPO A

1 Atlético de Alagoinhas

2 CRB

3 Ferroviário

4 Fluminense PI

5 Fortaleza

6 Sampaio Corrêa

7 Sport

8 Vitória

GRUPO B

1 ABC

2 Bahia

3 Campinense

4 Ceará

5 CSA

6 Náutico

7 Santa Cruz

8 Sergipe

Jogos da primeira rodada

Além do jogo do Fortaleza hoje, confira outros embates na primeira rodada da Copa do Nordeste.

SÁBADO, 21/01:

15h30 - Fluminense PI x CSA

17h30 - Fortaleza x Campinense

17h30 - Vitória x Santa Cruz

19h30 - Sport x ABC

DOMINGO, 22/01:

16h - Atlético Alagoinhas x Náutico

16h - CRB x Sergipe

18h - Ferroviário x ABC

19h - Sampaio Corrêa x Bahia

