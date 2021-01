Lanús x Vélez: onde assistir e escalações da semifinal da Sul-americana

Lanús x Vélez Sarsfield se enfrentam em disputa por uma vaga na final da Copa Sul-americana. Após Granate vencer o jogo de ida da semifinal por 1 a 0, as equipes se encontram nesta quarta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio La Fortaleza, casa do Lanús.

Qualquer empate classifica os donos da casa à final, que será disputada contra Coquimbo Unido ou Defensa y Justicia. No entanto, caso o Vélez vença por dois gols de diferença, se garante na decisão. O árbitro brasileiro, Wilton Sampaio, apita o confronto entre Lanús x Vélez na Sul-americana.

+ Ceni tem 2º pior aproveitamento do Flamengo em 10 anos; veja números

Onde assistir Lanús x Vélez pela Sul-americana?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O confronto entre Lanús x Vélez não terá transmissão da TV aberta no Brasil. No entanto, a TV CONMEBOL exibe o confronto na TV fechada, a partir das 21h30.

Como as equipes chegam para decisão

O Lanús busca repetir o feito de 2013, quando ficou com o título após fazer final contra a Ponte Preta. Logo depois de eliminar o Universidad de Quito, São Paulo, Bolívar e Independiente, o time busca chegar à final com o melhor ataque da competição.

A equipe tem tem 20 gols marcados, mas tem a pior devesa da competição. No total são nove jogos nesta Sul-americana, com quatro vitórias, quatro derrotas e um empate.

Já o El Fortín quer chegar à sua primeira final de Sul-americana. No entanto, a equipe terá baixas para a decisão. O zagueiro Luis Abram testou positivo para covid-19, mas para sua vaga, Miguel Brizuela deve começar a partida.

Prováveis escalações de Lanús x Vélez

Lanús: L.Morales; A.Perez, G.Burdisso, A.Bernabei, B.Aguirre; F.Quignón, De la Vega, L.Acosta, T.Belmonte; N.Orsini, J.Sand.

Vélez: L.Hoyos; T.Guaidara, L.Gianetti, L.M.Brizuela, F.Ortega; A.Centurión, P.Galdames, R.Álvarez; A.Bouzart, C.Tarragona, L.Janson.