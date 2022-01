Lazio x Empoli: onde assistir, horário e escalações hoje – 06/01

Em confronto direto pela vigésima rodada do Campeonato Italiano, Lazio x Empoli se enfrentam nesta quinta-feira, 06/01, a partir das 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Com transmissão ao vivo na televisão, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Lazio x Empoli: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato italiano ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 8ª posição do Campeonato Italiano com 31 pontos, a Lazio espera conquistar a vitória no confronto de hoje para conseguir diminuir a diferença com os primeiros colocados e, então, chegar ao topo da classificação. Com nove vitórias, quatro empates e seis derrotas, deve colocar os melhores jogadores em campo hoje.

Depois de tomar goleada do Milan na última rodada, o Empoli volta a jogar nesta quinta-feira buscando a recuperação em prol de uma melhor colocação. Recém-promovido da segunda divisão, coleciona oito vitórias, três empates e quatro derrotas até o momento na temporada, com o objetivo de permanecer na elite.

Escalações de Lazio e Empoli:

Luiz Felipe e Acerbi são os únicos desfalques do técnico do Lazio, Maurizio Sarri.

Já o Empoli continua sem Nicolas Haas.

Lazio: Strakosha; Radu, Marusic, Patric, Hysaj; Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Immobile, Pedro, Felipe Anderson

Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami, Pinamonti, Cutrone

