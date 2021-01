Lazio x Parma: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (21/01)

Lazio e Parma se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 17h15, no Estádio Olímpico de Roma, pelo último confronto válido pelas oitavas de final da Copa da Itália. Quem vencer, avança para a próxima fase da competição, enfrentando portanto a Atalanta. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Lazio x Parma: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Lazio x Parma

Ao time da Lazio, o clube informou que Luis Alberto foi submetido a uma cirurgia de urgência por apendicite aguda. Agora, deve permanecer fora do plantel por tempo indeterminado enquanto se recupera. Já Luiz Felipe, com incômodos no tornozelo, é dúvida.

Possível Lazio: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

Comparado ao time da última partida pelo Campeonato Italiano, os jogadores Iacoponi, Pezella, Grassi, Kucka, Cornelius e Gervinho não aparecem no plantel de convocados.

Possível Parma: Sepe; Bane, Busi, Ricci, Dierckx; Camara, Kurtic, Brugman; Adorante, Artistico, Brunetta.

Confrontos das quartas pela Copa da Itália

Todos os confrontos já estão definidos para as quartas Copa da Itália. Então, os jogos da nova fase começam na terça-feira, 26 de janeiro, às 16h45.

Inter de Milão x Milan – Terça-feira (26) – 16h45

Atalanta x Lazio/Parma – Quarta-feira (27) – 13h45

SPAL x Juventus – Quarta-feira (27) – 16h45

Napoli x Spezia – Quinta-feira (28) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Ambas as equipes disputam a elite do futebol italiano. A Lazio aparece em 7ª posição, contabilizando trinta e um pontos no total. Nesse momento, o principal objetivo é garantir uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada seja como for, principalmente a Champions League.

Enquanto isso, a equipe do Parma está em 19º lugar, na zona de rebaixamento, com apenas treze pontos. Se não vencer nas próximas rodadas, pode amargar a zona da degola por muito tempo. Dessa maneira, possui somente duas vitórias, sete empates e nove derrotas.