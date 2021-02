Lazio x Sampdoria: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (20/02)

Lazioe Sampdoria se enfrentam neste sábado (20) partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, em jogo da 23ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Lazio x Sampdoria: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como vem as equipes para o jogo?

A Lazio aparece em 7ª posição com quarenta pontos, brigando para alcançar as primeiras posições da tabela. Contudo, se vencer hoje, segue disputando com Napoli e Atalanta para chegar até em cima. Então, venceu doze jogos, empatou quatro e perdeu seis. Para o jogo de hoje, Radu continua indisponível, assim como Luiz Felipe.

Enquanto isso, a Sampdoria permanece em 10º com trinta. Portanto se garantir os três pontos hoje, sobe uma posição, mas precisa torcer também por um tropeço do Verona, que também joga neste sábado. Assim, o time visitante entra em campo hoje com nenhum desfalque.

Possíveis escalações de Lazio x Sampdoria

Possível Lazio: Pepe Reina; Acerbi, Hoedt, Patric; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

- PUBLICIDADE. -

Possível Sampdoria: Audero; Bereszyński, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Silva, Jankto; Baldé, Ramírez (Quagliarella).

Outros jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a 23ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Fiorentina 3 x 0 Spezia

Cagliari 0 x 1 Torino

Genoa x Verona – 14h

Sassuolo x Bologna – 16h45

Parma x Udinese – Domingo – 08h30

Milan x Inter de Milão – Domingo – 11h

Atalanta x Napoli – Domingo – 14h

Benevento x Roma – Domingo – 16h45

Juventus x Crotone – Segunda-feira – 16h45

Últimos jogos de Lazio e Sampdoria

Na última rodada do Campeonato Italiano, a 22ª, a Inter de Milão bateu a Lazio por 3 a 1 em casa. Por outro lado, a Sampdoria venceu a Fiorentina por 2 a 1.

Conheça Marco Rose, novo técnico do Borussia Dortmund