Leça x Sporting: onde assistir e horário da Taça de Portugal ao vivo – 11/01

Pelas quartas de final da Taça de Portugal, as equipes de Leça x Sporting se enfrentam nesta terça-feira, 11/01, com a bola rolando às 17h45, no Estádio da Mata Real, em partida única. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje na TV e online.

Onde assistir Leça x Sporting: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela Taça de Portugal ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 17h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Mata Real, cidade de Paços de Ferreira, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Para chegar até as quartas, a equipe do Leça passou por Lusitânia na primeira rodada, depois Pombal, Arouca, Gil Vicente e Paredes. Agora, entra em campo nesta terça-feira buscando a classificação histórica para as quartas de final em busca do tão sonhado título na Taça.

Enquanto isso, o Sporting venceu Belenenses na terceira rodada, o Varzim na quarta e o Casa Pia nas oitavas de final da competição. Agora, espera conquistar outro triunfo para chegar ainda mais longe em busca de mais um título. No Campeonato Português, aparece em segundo lugar com 44 pontos.

Escalações de Leça e Sporting:

O confronto apresenta o Sporting como o favorito no confronto para avançar de fase. No entanto, tudo pode acontecer por se tratar de duas boas equipes.

Leça: Gustavo; Milhazes, Rui Bruno, Materazzi, Joel Mateus; Luis Neves, Ramalho, Martins; Lopes, Nani, Jorge

Sporting: Adán; Matheus Reis, Coates, Neto; Esgaio, Pahilnha, Matheus Luiz, Santos; Pedro Gonçalves, Sarabia; Paulinho

