Leeds x Aston Villa: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (27/02)

Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, Leeds e Aston Villa se enfrentam neste sábado (27) a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Elland Road. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Leeds x Aston Villa: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

Em 10º está o Leeds com trinta e cinco pontos. Assim, a equipe entra em campo neste sábado com o propósito de garantir os três pontos e subir na tabela para garantir uma vaga em competições. Para o confronto de hoje, o técnico Marcelo Bielsa não pode contar com Klich, Rodrigo e Kalvin Phillips, todos lesionados.

Enquanto isso, o Aston Villa está em 8ª posição com trinta e seis. Dessa maneira, tem onze vitórias, três empates e nove derrotas. Então, no jogo deste sábado, a equipe visitante não tem em seu plantel Kortney Hause e Wesley, enquanto Matty Cash está de volta aos treinos.

Possíveis escalações

Possível Leeds: Meslier; Llorente, Struijk, Cooper; Ayling, Klich, Dallas; Raphael, Harrison, Roberts; Bamford.

Possível Aston Villa: Martínez; Mohamady, Mings, Konsa, Targett; Douglas Luiz, McGinn; Traoté, Barkley, El Ghazi; Watkins.

Últimos jogos de Leeds e Aston Villa

No último domingo (21), o Aston Villa enfrentou o Leicester em casa. Por 2 a 1, a equipe visitante venceu.

Por fim, o Leeds entrou em campo durante a semana, na terça-feira (23), para vencer o Southampton em 3 a 0 em jogo atrasado da 18ª rodada.

